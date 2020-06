Alberto Matano e la somiglianza impressionante con la madre: il giornalista presenta i suoi genitori [FOTO]

Alberto Matano rincontra i genitori dopo mesi

Erano mesi che Alberto Matano non vedeva i suoi genitori a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Venerdì scorso, dopo aver terminato l’ultimo appuntamento settimanale de La vita indiretta il giornalista si è recato in Calabria per andare a trovare mamma e papà. Un incontro molto commovente che il diretto interessato ha voluto immortalare con una foto, poi prontamente postata sui suoi canali social.

Al fianco dello scatto che ha trovato una serie di reazioni positive da parte dei follower, l’ex mezzo busto del Tg1 ha scritto la seguente didascalia: “Riuniti. Dopo tutti questi mesi mi sembra un sogno”. L’uomo vivendo nella Capitale per lavoro, una volta scattata la quarantena non ha più potuto recarsi nella sua terra d’origine per via della chiusura delle Regioni. Ora con l’avvio della Fase 3 il collega di Lorella Cuccarini ha potuto riabbracciare le sue persone care. (Continua dopo il post)

Il rapporto con la collega Lorella Cuccarini

Settimane fa sul web e molte riviste di pettegolezzi davano per scontato che tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano ci fossero delle tensioni dietro le quinte de La vita in diretta. Addirittura girava voce che tra i due ci sarebbero state delle liti a telecamere spente per via della gestione dello storico rotocalco di Rai Uno.

Rumors che sono stati seccamente smentiti da parte dei diretti interessati. Il giornalista calabrese ha ribadito, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, che con la collega di lavoro non c’è alcun problema. Anzi, più volte l’ex mezzo busto del Tg1 ha ribadito di avere una grande stima nei suoi confronti e che è bello lavorare al suo fianco.

Alberto Matano due gocce d’acqua con la madre

Come accennato prima, Alberto Matano è riuscito a rivedere i suoi genitori dopo oltre tre mesi. Il conduttore de La vita in diretta ha raggiunto la Calabria per riabbracciare coloro che lo hanno procreato. La foto postata su IG ha scatenato una serie di reazioni sia dai follower del giornalista, ma anche personaggi dello spettacolo.

In tanti hanno notato l’incredibile somiglianza del professionista Rai con la madre. I tre sono posizionati all’esterno, i genitori seduti vicini su un divano mentre i figlio alle loro spalle. Uno scatto che in poco tempo ha ricevuto quasi 20 mila mi piace e centinaia di commenti.