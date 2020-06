“Purtroppo si è rassegnato…”: Romina Power in spiaggia in dolce compagnia [FOTO]

Romina Power e la sua permanenza in Puglia

Nonostante le voci che circolano in rete, Romina Power è ancora in Puglia. Negli ultimi giorni l’ex moglie di Al Bano si è mostrata col secondogenito Yari nel mare limpido del Salento. La cantante statunitense al momento non può fare ritorno i California per via del Covid-19 e la sua permanenza a Cellino San Marco le ha fatto riaffiorare in mente dei vecchi ricordi del passato.

Attraverso il suo account Instagram la donna ha postato una serie di scatti che hanno trovato il piano appoggio da parte dei follower. Ma in una foto postata nelle ultime ore la professionista americana ha scritto una frase che inizialmente nessuno aveva capito il significato. “Si è rassegnato”, è questa la didascalia in questione.

Il cane Taquito rassegnato: sono mesi che non vede la sua proprietaria

Di recente la bella Romina Power ha condiviso un tenero scatto mentre si trovava al mare, facendo venire la voglia a tutti coloro che la seguono sul noto social network. L’ex moglie di Al Bano è stata fotografata mentre si trovava sotto l’ombrellone, in compagnia di Taquito, il cagnolino della figlia Romina Carrisi. Al fianco del contenuto la cantante statunitense , ha scritto come “rassegnato”. Per quale ragione? Il motivo ve lo spieghiamo noi. Ricordiamo che il pelosetto appartiene alla quartogenita della storica coppia.

A marzo la ragazza si è recata ad Ibiza per fare un week-end sull’isola iberica. Proprio in quel momento è scattata la quarantena e non ha fatto più ritorno. C’è da dire che la giovane prima di partire ha affidato Taquito alla madre. Carrisi Junior è rimasta lì per oltre due mesi e ora si trova nella sua casa a Roma. Quindi la rassegnazione del chihuahua è dovuta all’assenza della sua padroncina.

Romina Power si prende il sole con Taquito

Come tutti ben sanno Romina Power da oltre tre mesi vive a Cellino San Marco in attesa di capire se potrà ritornare o meno nella sua abitazione in alifornia. Lì ci sono la sorella e il fratello ad aspettarli con tanta impazienza.

Nelle ultime ore l’ex moglie di Al Bano ha condiviso la foto in questione nella quale si vede Taquito, il cane della figlia Romina Junior sotto l’ombrellone mentre dorme beatamente al fianco della cantante. La donna si sta rilassando a pochi metri dalle onde del mare della sua amata Puglia che considera come la sua seconda casa. Ecco lo scatto: