Lorella Cuccarini in grosse difficoltà a La vita in diretta, imprevisto in studio: “Purtroppo non c’è…”

Imprevisto a La vita in diretta: non parte un collegamento

Continua la programmazione de La vita in diretta che ormai è alla battute finali. Infatti lo storico rotocalco di cronaca e spettacolo di Rai Uno chiuderà il 26 giugno. Nella puntata di venerdì scorso, in particolare nei primi minuti dedicati all’anteprima non è proprio filato tutto liscio. I due conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono apparsi sullo schermo visibilmente di fretta perché non erano preparati per la messa in onda.

A confidarlo è stato lo stesso giornalista calabrese dicendo al pubblico da casa che oggi faranno tutto di corsa. A quel punto ha passato la parola alla collega romana che ha detto: “Noi dovremmo cominciare con un collegamento per dare un’anteprima, ma il collegamento non c’è”. In pratica dovevano avere un contatto col loro inviato a Bologna dove negli ultimi giorni è scoppiato un focolaio da Covid-19. Purtroppo c’è stato qualche imprevisto che non ha permesso il servizio.

Puntata ricca di problemi tecnici

Sembra proprio che l’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta è stato messo su di fretta. Oltre all’apparizione dell’ultimo minuto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, in studio ci sono stati numerosi imprevisti tecnici.

E se la soubrette romana ha avuto delle difficoltà col primo collegamento, il giornalista calabrese è stato coinvolto in un altro imprevisto causato dall’audio. In poche parole l’ex volto del Tg1 ha dovuto condurre per alcuni minuti col microfono in mano, quello a forma di gelato per intenderci. Infatti il diretto interessato ha ironizzato sulla vicenda.

Gag tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

I vari problemi tecnici avvenuti nella puntata del venerdì de La vita in diretta hanno provocato non pochi problemi alla messa in onda. A tal proposito Lorella Cuccarini ha voluto ironizzare sul fatto che ad Alberto Matano non funzionasse il microfono ad auricolare. I tecnici, in attesa di sistemare il guasto gli hanno dato in mano il classico microfono a gelato, quindi la soubrette romana ha invitato il giornalista a cantare un brano.

Ennesima dimostrazione che tra i due professionista Rai c’è una bella sintonia e non un clima di tensione che avevano dipinto alcuni siti e giornali di gossip. Nonostante questo pare che l’ex ballerina a differenza del calabrese non è stata confermata per la prossima edizione.