DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 16 giugno: Can e Sanem sempre più vicini

Quinta puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che ha preso il via lo scorso 10 giugno dopo la chiusura stagionale di Uomini e Donne. I protagonisti della serie sono Can Yaman e la collega Demet Ozdemir.

Cosa accadrà nel quinto appuntamento che andrà in onda martedì 16 giugno 2020? La giovane ed ingenua Sanem riuscirà a continuare la sua missione per Emre o deciderà di rinunciare per il bene di Can?

Can e Sanem sempre più vicini

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 16 Giugno, rivelano che Can e Sanem riusciranno a passare un po’ di tempo insieme. I de protagonisti si conosceranno meglio e tra loro si creerà una bella sintonia. Il fotografo ha preso le redini dell’azienda di famiglia e il suo scopo è quello di stanare la spia che vuole portarla alla rovina. La dipendente, invece, continuerà a lavorare sperando che un giorno possa diventare una scrittrice.

Nel frattempo Emre stringerà un’alleanza con la sua fidanzata Aylin. Anche se non stanno più insieme, i due continuano a vedersi in gran segreto, per non farlo scoprire alla famiglia di lui. Lo scopo del ragazzo è quello di mettere in difficoltà il fratello, ostacolandolo per portare la società al totale fallimento. Per tale motivo il ragazzo ha coinvolto Sanem spingendola ad entrare in casa sua per cambiare dei documenti.

Can sempre più vicino alla verità

Gli spoiler della puntata di martedì 16 giugno 2020, svelano anche che Can cercherà di portare a termine un progetto molto importante con una compagnia aerea. Ma per farlo a avrà bisogno dell’aiuto di Sanem. Per questa ragione i due protagonisti della soap trascorreranno molto tempo insieme. Il fotografo si renderà sempre più conto che è proprio lei la giovane che ha baciato per sbaglio a teatro.

Lei, invece, è sempre più convinta che si tratta di due uomini diversi, ma nello stesso tempo inizierà a provare dei sentimenti nei confronti del suo datore di lavoro. Nello stesso tempo si sentirà combattuta perché li prova anche per l’uomo misterioso che ha baciato giorni prima. Tuttavia la giovane continuerà ingenuamente ad eseguire gli ordini del perfifo Emre, tradendo la fiducia della persona cui prova attrazione.