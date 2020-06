Serena Grandi su Giulia De Lellis: “Non stiamo parlando della Kardashian”

Serena Grandi è tornata a lanciare frecciatine su Giulia De Lellis. Ricordiamo come le due abbiano partecipato all’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. Ma cosa è successo esattamente? Ebbene, nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda lo scorso 14 giugno, Barbara D’Urso ha mostrato la scena del litigio tra l’attrice e l’influencer nel corso a Domenica Live.

Il contrasto si era verificato, per la precisione, nello slot in cui si vedevano contrapposte le artiste da una parte e le web influencer dall’altra. Uno scontro divenuto leggenda, che ha generato meme, gif ed altre simpatiche citazioni e prese in giro sul web. Un episodio divenuto fiore all’occhiello del trash televisivo squisitamente made in Italy.

Serena Grandi, inizialmente, ha visto la scena del litigio sorridendo, per poi punzecchiare la giovane Giulia De Lellis che, ricordiamo, è tornata insieme ad Andrea Damante dopo che questi l’avrebbe tradita. Barbara D’Urso, come sappiamo, crede molto in Giulia ed è stata la prima a riconoscere il suo talento, nominandola sua opinionista dopo l’esperienza della sedicente “esperta di tendenze” a Uomini e Donne 2016.

Serena Grandi: Giulia De Lellis e il paragone con Kim Kardashian

Dopo il Grande Fratello Vip 2017, Barbara D’Urso non ha più avuto occasione di ospitare Giulia De Lellis nei suoi programmi. Nel corso del’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbarella ha elogiato Giulietta, affermando che sia divenuta una “influencer importantissima”.

Al riguardo ha dissentito Serena Grandi, la quale ha dichiarato che “non si sta certo parlando della Kardashian”. Secondo il parere dell’attrice, Giulia De Lellis non avrebbe raggiunto gli stessi livelli della nota imprenditrice statunitense, che negli ultimi anni ha spopolato in madrepatria.

L’attrice: “Non vedo carriere per queste web influencer”

Serena Grandi ha continuato affermando di non vedere futuro a livello professionale per le web influencer. “Non vedo artisti – ha spiegato l’interprete – ma gente senza arte, né parte”. Ovviamente, Serena Grandi ha alluso a quelle ragazze che lavorano sui social tipo Facebook e Instagram, per sponsorizzare qualcosa. Al momento, Giulia De Lellis non si sarebbe espressa al riguardo e non sappiamo se e come reagirà.

Giulia attaccata anche da Corinne Clery

Come leggiamo da Gossip e TV, qualche settimana fa, anche Corinne Clery, amica di vecchia data di Serena Grandi, ha detto la sua su Giulia De Lellis, parlandone come una ragazza caruccia, ma allo stesso tempo ignorante. Anche l’attrice francese ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, assieme a Grandi e De Lellis. Quest’ultima sembra aver ignorato anche le affermazioni non molto lusinghiere di Clery, non dando alcun feedback al riguardo.