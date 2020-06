Don Matteo, la Capitana Maria Chiara Giannetta ha rischiato sul set: il retroscena

Maria Chiara Giannetta è una delle protagoniste assolute di Don Matteo, la popolare serie tv targata Rai che da oltre 20 anni continua a riscuotere successi e consensi e che pare non avere rivali.

Subentrata da qualche anno, al posto dell’attore Simone Montedoro (maresciallo Giulio Tommasi) la capitana Oliviero ha fin da subito rapito il cuore dei fedelissimi telespettatori. Riservata e mai fuori le righe la curiosità che ruota intorno all’attrice è davvero tanta, per questo su Instagram vanta molti seguaci.

La capitana Oliviero di Don Matteo racconta un aneddoto

Recentemente, la bellissima 28enne durante un’intervista ha confessato un aneddoto relativo alle riprese. Ha infatti raccontato che quando ha iniziato le riprese di Don Matteo, non possedeva la patente, ma solamente il foglio rosa, per questo motivo non era ancora molto pratica nel guidare ed aveva poca sicurezza, ed è proprio durante le riprese che ha quasi distrutto un’auto: “C’era una scena in cui dovevo guidare.

Avevano ristretto la carreggiata per mettere la macchina da presa e io, che non avevo ancora la più pallida idea di come si prendessero le misure dell’auto mentre si guida, ho accelerato colpendo un grosso vaso di terra che non avevo proprio visto. Ho rovinato tutta la fiancata. Ma proprio tutta, eh? Quando mi sono fermata è partito l’applauso della troupe e dei curiosi”.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Classe 1992, Maria Chiara Giannetta decide fin da piccolissima di voler intraprendere la strada della recitazione. All’età di 19 anni è un’allieva del centro sperimentale di cinematografia di Roma. Ha preso parte a diverse fiction, nel 2014 debutta in un episodio di Don Matteo, e successivamente, nel 2016, appare nella serie Baciato dal Sole.

La ritroviamo ancora in Che Dio ci Aiuti, dove veste i panni di Sara, una ragazza che a seguito di un incidente stradale arriva in convento dopo aver perso completamente la memoria.

Il grande successo arriva però grazie all’undicesima edizione di Don Matteo, dove interpreta uno dei personaggi protagonisti: la Capitana Anna Olivieri. Un ruolo che le ha permesso di esprimersi a pieno, addentrandosi sempre più nelle grazie dei fan della fiction.

La vita privata della Capitana di Don Matteo

La Giannetta è riservatissima e sulla sua vita privata non circolano molte notizie. Anche attraverso i social nulla è mai trapelato circa le sue vicende sentimentali. Secondo indiscrezioni pare sia fidanzata con un ragazzo conosciuto durante gli studi in recitazione, ma rimane un gossip.