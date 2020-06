Paola Di Benedetto ha tradito Federico Rossi? “Si sentiva con uno sposato” L’insolita reazione sul web (FOTO)

Il settimanale Di Più ha sganciato una bomba senza precedenti che riguarda Paola Di Benedetto e Federico Rossi. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP pare abbia avuto una frequentazione, almeno telefonica, con un uomo sposato.

A seguito di tale evento, pare che Fede abbia scoperto tutto e abbia deciso di vendicarsi. La coppia, però, invece di mettere a tacere questo rumors sui rispettivi profili social, ha avuto una reazione parecchio insolita.

Il gossip su Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Essere personaggi famosi rende, ovviamente, esposti a critiche e a pettegolezzi. Anche il gesto più banale e innocente può essere male interpretato e generare un putiferio. Nelle ultime ore, ad esempio, a finire al centro della bufera mediatica sono stati Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Stando a quanto emerso sul settimanale sopra citato, infatti, pare che mentre la coppia era fidanzata, la vincitrice del GF VIP si sia mandata dei messaggi con un’altra persona. Se il fatto in sé è già alquanto grave, a compromettere la situazione ci sarebbe un’aggravante.

L’uomo in questione, infatti, pare sia sposato. Una volta venuto a galla questo gossip, il cantante pare abbia deciso di vendicarsi della sua donna andando a rivelare tutto alla moglie del presunto amante di Paola. Da quel momento in poi non è noto lo sviluppo che avrebbe preso questa vicenda. L’influencer Deianira Marzano è tornata sulla vicenda ed ha mosso altre accuse contro la Di Benedetto. (Continua dopo la foto)

Le accuse di Deianira e il silenzio sul web

Nello specifico, la Terribile ha accusato Paola Di Benedetto di aver fatto una manfrina contro Federico Rossi, accusandolo di averla tradita, solo per entrare nella casa del GF. Grazie a questo polverone, inoltre, la ragazza si sarebbe riuscita ad aggiudicare anche l’affetto dei fan, che l’ha portata alla vittoria. Se non fosse stato per questo gossip nessuno l’avrebbe presa in considerazione in quanto priva di contenuti. Le accuse della Marzano sono state davvero pungenti, ma Paola ha deciso di rimanere in silenzio.

Entrambi i protagonisti di questo scoop hanno preferito non menzionare minimamente l’accaduto né confermando né smentendo le dichiarazioni. I due, infatti, stanno continuando a pubblicare delle foto e dei video nei quali appaiono felici e spensierati. Le segnalazioni sul loro conto, però, sembrano parlar chiaro, forse sarebbe il caso di dare una spiegazione ai fan.