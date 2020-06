Mara Venier presa per i fondelli da Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, la replica: “Due poveracci” [FOTO]

A UnoMattina in Famiglia si parla dell’infortunio della Venier

Nella puntata domenicale di Uno Mattina in Famiglia in onda il 14 giugno 2020, i padroni di casa Tiberio Timperi e Monica Setta, insieme a Gianni Ippoliti hanno menzionato Mara Venier. Ricordiamo che il giornalista cura una simpatica rubrica dove con la sua solita ironia prende in giro i vip e personaggi noti. L’uomo ha parlato dell’infortunio della conduttrice di Domenica In.

Ricordiamo che la professionista veneta un paio di settimane fa è caduta dalle scale provocandosi una frattura al piede. Tuttavia la moglie di Nicola Carraro ha continuato ad andare in onda col suo format mostrandosi in studio con l’arto ingessato poggiato su uno sgabello. Dopo aver detto la sua sulla presunta crisi tra Belen e Stefano, Ippoliti ha scherzato su zia Mara.

Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi ironizzano su zia Mara

A Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti sfogliando sui magazine posizionati sul leggio si è concentrato su uno scatto che mostra Mara Venier mentre usciva dall’ospedale sulla sedia a rotelle. A quel punto il giornalista con torno ironico ha detto: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”.

Affermazione che non è piaciuto alla conduttrice Monica Setta che ha replicato immediatamente difendendo la collega dicendo: “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”. Dopo questo botta e risposta avvenuto nella mattinata del 14 giugno 2020, è arrivata la risposta da parte della diretta interessata.

Lo sfogo di Mara Venier su Instagram: arriveranno le scuse?

Ebbene sì, Mara Venier dopo le parole di Gianni Ippoliti e di Tiberio Timperi a Uno Mattina in Famiglia non è rimasta a guardare. La conduttrice di Domenica In è intervenuta direttamente dal suo account Instagram per ringraziare la collega Monica Setta e attaccare, invece, i due uomini.

Nello screenshot in cui riprende la difesa della giornalista pugliese, la moglie di Nicola Carraro ha scritto: “Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… Siete due poveracci”. Il suo tono è ironico oppure zia Mara si è arrabbiata veramente coi due colleghi? Arriveranno le scuse di quest’ultimi o della vicenda se ne parlerà ancora a lungo? Ecco la screen in questione: