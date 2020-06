Tina Cipollari cambia look dopo Uomini e Donne: addio al suo solito biondo

Uomini e Donne si è concluso, ma Tina Cipollari continua ad essere una delle protagoniste più seguite ed ammirate del dating show targato Maria De Filippi. Anche lontano dalle telecamere e a riflettori spenti, la vamp resta un personaggio amatissimo.

Tina Cipollari cambia look da Federico Fashion Style

Ultimamente la diva di Uomini e Donne ha presenziato all’apertura del salone dell’hair stylist dei vip Federico Fashion Style, e per l’occasione ha dato anche una rinfrescata al suo look. La Cipollari, come dimostra anche la foto postata sul suo profilo Instagram dall’acconciatore, ha schiarito leggermente il suo biondo: il risultato è bomba. (Continua dopo la foto)

L’amore con Vincenzo Ferrara: nozze rimandate?

Intanto in questi mesi si sono susseguite le voci di un imminente matrimonio dell’opinionista Tina Cipollari, con il suo nuovo amore, l’imprenditore toscano Vincenzo Ferrara. La 54enne, dopo la fine del suo matrimonio con l’ex concorrente del Grande Fratello Nip, Kikò Nalli, ha ritrovato il sorriso proprio accanto a lui e si detta pronta a giurargli amore eterno, contro tutti i pronostici.

Le nozze, però, a quanto pare, sono state rimandate, probabilmente anche a causa dell’emergenza covid che ha travolto il Paese.Il tutto negli ultimi tempi ha fatto sì che esplodessero anche gossip che li volevano in crisi, rumors a cui però l’uomo ha preferito mettere subito un punto, sottolineando che la realtà fosse molto diversa.

In un’intervista ha infatti dichiarato: “Ma quale crisi! Tina e io siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.

Tina Cipollari ritrova il sorriso fuori da Uomini e Donne

Per Tina Cipollari il compagno Vincenzo Ferrara è stata una vera e propria sorpresa, una persona che le ha cambiato la vita improvvisamente e in modo radicale, e che le ha permesso di ritornare a credere nell’amore vero, dopo il dolore per la fine della sua lunga relazione, dalla quale sono nati tre splendidi figli, i quali, come confessato dalla diretta interessata, hanno stretto un legame molto forte con Vincenzo e hanno approvato la volontà della madre di convolare a seconde nozze.