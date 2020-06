Armando Incarnato, dedica d’amore a una donna misteriosa: “Avrei voluto altro, ci ho provato…” (FOTO)

In queste ore, Armando Incarnato ha pubblicato una bellissima dedica d’amore su Insatgram rivolta ad una donna misteriosa. L’esperienza a Uomini e Donne si è conclusa e, anche per quest’anno. il napoletano non è riuscito a trovare la donna della sua vita.

Tra le varie frequentazioni, quella che, sicuramente, ha generato più sgomento è quella avvenuta con Veronica Ursida. Questa consapevolezza, dunque, conduce verso un’unica direzione. La dedica del cavaliere è rivolta a lei?

La dedica d’amore di Armando Incarnato

Armando Incarnato è tra i personaggi più discussi del trono over specie per aver dato luogo a storie d’amore molto travagliate. Nelle ultime ore, però, il giovane ha deciso di aprire il suo cuore su Insatgram facendo una dedica che nessuno si aspettava. Il protagonista ha pubblicato un’immagine nella quale è ripreso lui in primo piano mentre è intento a rilassarsi all’interno di una piscina. Tra le mani ha un bicchiere contenente uno Spritz e al di sotto dello scatto figura un’inaspettata didascalia.

Incarnato ha alluso al fatto che avrebbe gradito condividere quel momento così sereno e gioioso in compagnia di una donna e non da solo. Inoltre, ha aggiunto di averci provato tanto a costruire qualcosa di bello in questi mesi ma, purtroppo, non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. Pertanto, non gli resta che guardare avanti e continuare nella sua ricerca. (Continua dopo il post)

C’entra Veronica Ursida?

La dedica d’amore di Armando Incarnato è stata contraddistinta da una fortissima carica emotiva ed anche un po’ di pentimento. Ai fan è sembrato come se il giovane si sia pentito di essersi lasciato scappare una donna del suo passato. Ma chi sarà la destinataria di queste parole? Considerando che la storia più importante avuta dal protagonista in questi mesi è stata quella con Veronica Ursida, è molto probabile che c’entri lei.

La donna, però, al momento è felicemente fidanzata con Giovanni. I due sono anche usciti dal programma intenzionati a viversi la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Ad ogni modo, tornando al post di Armando, vediamo che i fan sono accorsi al di sotto del post in questione per commentare. Alcuni si sono schierati dalla sua parte augurandogli di trovare presto tutto ciò che desidera. Altri, invece, non si sono accontentati della sua reticenza e gli hanno chiesto di essere più esplicito. Lo farà?