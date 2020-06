Tiberio Timperi esce allo scoperto su una modella: “E’ il mio amore…”

Tiberio Timperi e la battuta su Emily Ratajkowski

Una puntata molto particolare quella di Uno Mattina in Famiglia andata in onda domenica 14 giugno 2020. Infatti, nella divertente rassegna stampa curata da Ippoliti, oltre a parlare di Mara Venier, il giornalista e Tiberio Timperi hanno ironizzato sulla modella americana Emily Ratajkowski.

Gianni mentre stava sfogliando una rivista di gossip si è trovato un articolo sull’attrice statunitense e ha scherzato sul fatto che nessuno riesce a pronunciare il suo cognome, nemmeno tutti gli uomini che l’hanno frequentata. A quel punto è intervenuto il collega di Monica Setta che ha detto: “Amore mio, tesoro…”. Poi ha dimostrato al pubblico e ai presenti in studio di essere in grado di dire correttamente l’intero nome della top model. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in studio.

Rassegna stampa all’insegna dell’ironia

Una rassegna stampa davvero particolare quella vista nell’appuntamento domenicale di Uno Mattina in Famiglia. Gianni Ippoliti, colui che la cura e il padrone di casa del programma di Rai Uno hanno ironizzato su diversi personaggi dello spettacolo. Ad esempio su Mara Venier prendendola in giro sul fatto che si è presentata in studio con la sedia a rotelle. Una battuta che non è piaciuta alla veneziana al punto che ha dato dei poveracci ai diretti interessati.

Quest’ultimi, inoltre, hanno menzionato la bellissima Emily Ratajkowski ironizzando sul fatto che nessuno è in grado di dire perfettamente il nome e cognome della modella americana. La vicenda ha stuzzicato la fantasia di Monica Setta che, dopo aver difeso la conduttrice di Domenica In, è intervenuta rivolgendosi ad Ippoliti: “Lo vedi che Tiberio la conosce?”.

Stagione costellata di successi per Uno Mattina in Famiglia

A quanto pare la stagione 2019/2020 di Uno Mattina in Famiglia sta per giungere alla conclusione. Un’edizione da incorniciare per Tiberio Timperi e Monica Setta raggiungendo degli ascolti record per la fascia mattutina.

Al momento non sappiamo se i due verranno riconfermati a settembre, anche se si parla di un possibile passaggio di Timperi alla versione giornaliera (dal lunedì al venerdì) di Uno Mattina al posto di Poletti. Ovviamente al momento sono solo delle indiscrezioni e non c’è nulla di ufficiale. A sto punto non rimane che attendere delle informazioni da parte dei vertici di Viale Mazzini.