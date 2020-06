Gianna Nannini, Carla e Penelope senza la piccola le nozze…

Nessuno scatto sui social che ritraggono Carla e Penelope, la moglie e la figlia della famosa cantautrice Gianna Nannini lontano dai riflettori

Non ci sono foto sui social che ritraggono Carla e Penelope. La moglie e la figlia di Gianna Nannini vivono la loro vita lontano dalle luci della ribalta. La celebre cantautrice difficilmente mostra foto della sua famiglia, a parte in qualche caso come è accaduto lo scorso novembre quando erano a Barcellona.

Allora è stata proprio la figlia della Nannini a scattare una foto con il cellulare. Da quel momento la cantante ha condiviso solo contenuti riguardanti il suo lavoro. Tuttavia, è certo che la vita della Nannini con i suoi amori sia più che soddisfacente. La cantautrice sarà ospite nella puntata di Domenica del 14 giugno 2020 e sicuramente parlerà della sua famiglia. O almeno così si spera visto che si sa molto poco di Carla.

Gianna Nannini vive la sua vita con Carla e Penelope

E’ certo comunque che la donna sta accanto alla Nannini da oltre 40 anni e sono sempre andate d’accordo. Le due donne si sono unite in matrimonio a Londra con un rito civile. Hanno anche scelto la capitale inglese come sede per vivere dopo la nascita di Penelope.

All’epoca le polemiche hanno investito la cantante con grande forza ed è stata oggetto di critiche. Il motivo? Perché ha deciso di diventare madre ad un’età abbastanza adulta. In realtà oggi sono tante le donne che hanno figli anche più tardi, e l’età della cantante al momento del parto appare assolutamente normale. Gianni Nannini ha spesso detto che se è un uomo a fare un figlio a 65 nessuno dice nulla, mentre nel suo caso si è scatenata la bufera.

La Nannini ha scelto Londra come residenza

Piuttosto che parlare della sua musica la gente aveva trovato qualcosa a cui appigliarsi per sparlare di lei. Tutte le sue impressioni la cantante le ha riportate nella sua biografia Cazzimiei, di edizione Mondadori. Ha anche detto che in Italia non esistono leggi che assicurino cosa accadrebbe a Penelope se lei morisse. Ecco perché ha preferito andare a vivere in Inghilterra, paese in cui i suoi diritti umani di mamma sono pienamente rispettati.

Lei e Carla si sono sposate dopo che è arrivata la piccola Penelope e per tutelarla. In un’intervista al Corriere della Sera la cantante ha detto che se non era per lei non si sarebbe mai sposata.