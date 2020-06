“Non ce la faccio più, per favore…”: Barbara D’Urso disperata, la confessione su Instagram

Barbara D’Urso nostalgica

Domenica 14 giugno 2020 era previsto l’ultimo appuntamento stagionale di Live Non è la D’Urso. Dopo Pomeriggio Cinque, anche il format domenicale di Barbara D’Urso è andato in vacanza per farne ritorno il prossimo settembre. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, la professionista napoletana continua a rimanere molto attiva sui suoi canali social, in particolare su Instagram dove è seguita da oltre 2,7 milioni di follower.

Ad esempio nelle ultime ore la donna, attraverso delle Storie ha svelato al pubblico chi sono gli ospiti della puntata finale. Poi Lady Cologno ha postato un video in cui si sente una musica di sottofondo, precisamente un brano di Michael Bublé e la diretta interessata che inquadra le sue scarpette di ballo. A quel punto Carmelita ha sbottato così: “Non ce la faccio più, voglio ballare!”.

L’appello di Lady Cologno su IG

Barbara D’Urso non ha solo un seguito sul piccolo schermo, ma anche suo suoi canali social (Facebook, Twitter e Instagram). La professionista napoletana ogni giorno mostra attimi del suo quotidiano, ovvero il momento della colazione, ma anche l’arrivo a Mediaset, le prove della puntata e i momenti trascorsi in camerino. In poche parole la donna informa il suo numeroso pubblico social della sua vita, fatta principalmente di lavoro.

Dopo il termine di Live Non è la D’Urso si prenderà una meritata vacanza, magari andando al mare e i rivedere i suoi adorati figli. Nonostante la felicità per la pausa estiva, c’è qualcosa che fa dispiacere Barbararella. Di cosa si tratta? L’artista di Canale 5 ha il grande desiderio di indossare nuovamente le scarpette e tornare a danzare. Infatti su IG nelle ultime ora ha fatto il seguente appello: “Io devo ballare, per favore”. Per fortuna poi il lieto fine: “Sto ballando“.

Feroci critiche per una foto amarcord di Barbara D’Urso

E a proposito di social network, qualche giorno fa Barbara D’Urso ha postato uno scatto su Instagram che lo mostra con un look differente da oggi. Ovviamente la foto in questione è stata fatta tempo fa quando era più giovane.

La reazione del popolo del web non è stata del tutto positiva, infatti sotto il contenuto in questione sono arrivate decine e decine di critiche da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Quest’ultimi non perdono tempo a puntate il dito contro Carmelita polemizzando su qualsiasi cosa faccia.