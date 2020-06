Monica Setta parla di Mara Venier “Sta soffrendo” ma cosa succede?

A Unomattina Monica Setta e Timperi parlano di Mara Venier e dicono che sta soffrendo a causa dell’incidente che ha subito, ma non si arrende

A Unomattina Monica Setta e Tiberio Timperi hanno parlato di una persona che stimano molto, e come al solito scherzano e ridono. Nel corso della puntata odierna la Setta ha parlato di Mara Venier, sua collega e amica, dicendo che sta soffrendo. L’argomento ha tratto spunto da un gesto di Gianni Ippoliti che sfogliava le varie riviste e si è imbattuto in uno scatto di Mara Venier con il piede rotto.

La conduttrice probabilmente stava uscendo dalla clinica ed era su una sedia a rotelle condotta dai medici. Ironicamente Ippoliti ha detto che oramai molti personaggi si ingessano nei loro programmi televisivi, ma Monica Setta ha difeso la collega a spada tratta. Infatti, come tutti sanno, la Venier qualche giorno fa ha subito un incidente prima che iniziasse la diretta di Domenica In.

Monica Setta difende a spada tratta Mara Venier

La Venier in quella occasione era caduta dalle scale dove abita e si era fratturata il piede. Ha anche avuto una leggera botta in testa che però non era nulla di grave. La conduttrice è andata in onda con il piede ingessato e non ha voluto fermarsi. Segno della sua grande professionalità, come ha detto anche la Setta, che contraddistingue la Venier.

Monica Setta, che oltre ad essere conduttrice è anche una brava giornalista, è uno dei volti popolari della tv. Su Raidue fino a qualche anno fa conduceva “Il Fatto del Giorno” e ha incrementato il suo successo quando ha preso parte a “Domenica In”. La Setta si è trasferita a Roma dopo aver terminato il liceo e si è iscritta all’università La Sapienza laureandosi in filosofia all’età di 24 anni.

La Setta è diventata famosa in Rai

Dopo la laurea ha cominciato a lavorare come ufficio stampa presso la Cisl. Nel frattempo ha anche collaborato con Avvenire, poi è giunta nella redazione romana de Il Giorno. Attorno alla metà degli anni ’90 Monica ha intrapreso una collaborazione con il Corriere della Sera, in cui gestiva una rubrica.

Tuttavia è in Rai che arriva al successo. Infatti, ha condotto nell’edizione 2006-2007 di “Domenica In” la rubrica politica “Sette per Setta”. La rubrica prosegue per le edizioni 2007-2008 e 2008-2009 con lo spazio “Domenica In Politica”. La Setta conduce il programma “Il fatto del giorno” dal 2009, in onda su Raidue tutti i giorni feriali dalle ore 14.