Silvia Toffanin “Non è possibile” l’attacco è diretto arrivano subito le critiche

Piovono le critiche sulla Toffanin per il cambiamento della sigla, i fan pare non abbiano apprezzato questa iniziativa

Da quando Verissimo ha cambiato sigla i telespettatori sembra non lo seguano tanto volentieri. L’aria di cambiamento apportata al programma condotto da Silvia Toffanin non è stata gradita. La trasmissione ogni sabato va in onda del pomeriggio e tiene compagnia al pubblico italiano a casa fino alle 6 e mezza inoltrate.

Il cambio della sigla però non è piaciuto ai telespettatori e su Twitter hanno diffuso la protesta, dicendo che non approvano. La sigla è stata cambiata di punto in bianco, nessuno lo sapeva, tuttavia il brano è di un’artista emergente molto quotata. Si tratta infatti della canzone Chega di Gaia Gozzi, che canta in acustico mentre un mix fra videoclip e filmato mettono in risalto la sua figura.

Silvia Toffanin travolta dalle critiche

La protesta dei fan sui social si è fatta sentire subito e infatti su Twitter i commenti sono piovuti a valanga. Ma la protesta non è tanto per il cambio della sigla quanto per la sua durata. Pare che il brano cantato dalla Gozzi duri troppo poco e i fan ovviamente sono scontenti. Su Twitter si legge che avevano promesso una versione speciale, ma invece si tratta di un video brevissimo.

Tuttavia, se da un lato c’è che si lamenta per la brevità della sigla cantata da Gaia Gozzi, dall’altro c’è chi si contenta. Sono molti gli utenti che hanno fatto i complimenti a Gaia e le hanno detto che è stata bravissima. La sorpresa per il brano corto è scaturita dal fatto che la notizia era stata già annunciata ufficialmente e i fan si aspettavano ben altro.

Il brano della Gozzi troppo corto

Nell’annuncio si diceva che si trattava di una versione speciale di Chega della cantante vincitrice di Amici 2020. Ma non è stato proprio così, perché non è una versione speciale e dura così poco che i fan non riescono a rimanere soddisfatti. Avrebbero preferito vedere qualcosa di più, anche se hanno apprezzato molto la bravura della cantante.

Il cambiamento quindi ci sta, ma avrebbe dovuto rispecchiare quanto annunciato. Ma cosa farà adesso la redazione di Verissimo? E cosa dice la Toffanin, travolta dalle critiche? Probabilmente qualcosa faranno per rimediare, anche se non si sa cosa, per assecondare i desideri dei fan.