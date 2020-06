Belen Rodriguez e Stefano De Martino, retroscena sulla crisi: “Rapporto a quattro”

Belen Rodrguez e Stefano De Martino di nuovo sperati

Da qualche settimana sul web, sui social e sulle riviste di pettegolezzi non si fa altro che parlare della crisi tra Belen Rodrguez e Stefano De Martino. I due, nella primavera del 2019 dopo tre anni di lontananza con tanto di divorzio hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Per la gioia del figlio Santiago, il ballerino napoletano e la soubrette argentina prima che l’Italia chiudesse tutto per la quarantena da Covid-19 sembravano innamorati più che mai, poi la clamorosa svolta. Cosa è successo fra i due? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

I vari gossip sulla coppia: dai possibili tradimenti alla lite nell’androne del palazzo

Più di un mese fa Stefano De Martino ha lasciato Milano per recarsi a Napoli per lavoro. Infatti, l’ex ballerino di Amici è tornato nella sua città natale per registrare le puntate (sei) della nuova edizione di Made in Sud. Ma a quanto pare le divergenze tra i due erano nati prima della sua partenza.

Per quale ragione? Il gossip dice che c’è stato un tradimento da parte del partenopeo. Poi smentito dalla stessa conduttrice di Tu si que vales. Inoltre si parla di una forte discussione udita anche dai condomini del palazzo signorili lombardo dove vive la coppia. Anche su questa vicenda si sono fatte numerose ipotesi, anche se in moli dicono che sia solo frutto della fantasia dei giornalisti.

Novità sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nelle ultime ore sono arrivato nuovi rumors circa le ragioni della crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ballerino napoletano e la soubrette argentina, sono ormai separati da circa oltre mese e a confermarlo è stato proprio la madre di Santiago. Il gossip sulla coppia continua a impazzire sia sul web che nelle riviste.

Se in un primo momento si era parlato di possibili tradimenti da parte del conduttore di Made in Sud, ora invece sembra essere venuta a galla un’altra clamorosa verità. Come riporta il portale Libero, la loro relazione sentimentale era diventata a quattro. Sembra che De Martino si sarebbe stufato della presunta intrusione nella sua famiglia dei suoceri Veronica Cozzato e Gustavo, rispettivamente madre e padre di Belen.