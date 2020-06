L’importante passo di Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Ecco i dettagli

L’importante passo di Paola

Da quando è terminato il Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla all’interno della casa e ha iniziato ad apprezzarla ancor di più. Ha dimostrato di essere una bella persona dando in beneficenza l’intero montepremi per fronteggiare la pandemia.

Nonostante Sossio Aruta abbia menzionato i follower di Federico Rossi per la vittoria, non ha mai replicato per farsi valere. Anche altri concorrenti le hanno puntato il dito contro, però Paola ha optato per il silenzio. Con l’arrivo della fase 2 ha riabbracciato il suo amato. Baci e abbracci sono finiti in prima pagina delle riviste di gossip con una notizia rivelante. In pratica i due presto vivranno sotto lo stesso tetto.

‘Abbiamo capito di non essere indispensabili l’uno per l’altra’

L’importante passo di Paola e Federico ha entusiasmato i rispettivi fan perché hanno sempre sostenuto la loro relazione. Entrambi hanno capito quanto sia forte il sentimento che li lega, dunque vorrebbero provare a testare la convivenza. Sono ancora molto giovani per parlare di matrimonio, ma sicuramente è nei loro progetti futuri.

L’anno scorso il cantante aveva confessato un tradimento con Emma Muscat. Quest’ultima, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, è stata lasciata dal rapper Biondo e ora è single. Paola ha avuto stessa reazione per poi volare a Ibiza con le amiche. Il caso ha voluto che trascorresse qualche ora in compagnia di Andrea Damante in un locale della località spagnola.

Subito dopo sul web si parlava di un possibile flirt che è stato smentito nell’immediato. Federico ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare al punto tale da dedicarle una canzone. Alla fine sono tornati insieme. Hanno dimostrato al mondo intero che qualsiasi ostacolo si può superare con la forza dell’amore.

‘Non rispondo alle critiche sulla mia fisicità’

Nella casa del Gf Vip Paola ha parlato a tutti del suo rapporto, in quanto ha rappresentato una speranza per coloro che soffrono per un gesto d’infedeltà. Ha trovato un’amica sincera in Adriana Volpe mentre le altre si sono rivelate l’esatto opposto. Tra queste c’è Fernanda Lessa, la quale le ha dato della grassa durante una diretta su Instagram con Clizia Incorvaia. Davanti a una simile offesa, come sempre ha preferito non esprimersi. Del resto stava già parlando dell’importante passo.