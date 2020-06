Antonella Elia la showgirl stupisce tutti con una scatenata pole dance

La pole dance scatenata di Antonella Elia sorprende tutti, la showgirl ha ricevuto tanti commenti e complimenti per la sua performance

Continua a cavalcare l’onda del successo Antonella Elia, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è molto amata e seguita sui social e quando pubblica scatti e video con qualche novità riesce sempre a sorprendere. L’ex valletta di Mike Bongiorno dal carattere forte e dalla spiccata spontaneità si sta godendo questo successo.

La sua presenza nella casa più spiata d’Italia la Elia non è passata inosservata e i suoi litigi con la Marini e la Lessa hanno rivelato la sua personalità. Dopo essere uscita da Gf Vip, la Elia pare sia pronta per affrontare una nuova esperienza con Pietro Delle Piane. Infatti, pare che sarà una delle coppie che prenderà alla prossima edizione di Temptation Island Vip.

Antonella Elia stupisce tutti con la pole dance

Antonella negli ultimi giorni pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si cimenta in una esperienza complicata. La Elia si è esibita in una scatenata pole dance e ha caricato il video sul social per condividerlo con i fan. La sua esibizione è piaciuta tantissimo ed è veramente molto brava. I fan hanno riconosciuto il suo talento e le hanno fatto tanti complimenti.

Questo è uno dei tanti momenti di vita quotidiana che la Elia condivide con i suoi fan. Spesso pubblica foto e video insieme al compagno mentre sono in montagna, oppure stanno facendo giardinaggio o ancora stanno cucinando. Tuttavia, è stata proprio l’esibizione di pole dance a sorprendere tutti e sono giunti sul suo profilo tantissimi like.

Antonella e Pietro saranno a Temptation Island Vip

Nel video la Elia è riuscita a mantenere a pungo una posizione molto complicata. Ha teso i muscoli a testa in giù ed è stata molto tempo messa così. I commenti giunti sotto il video pubblicato dalla Elia sono tutti pieni di complimenti. Oltre che la bravura, i fan hanno anche commentato il suo fisico asciutto e splendido. Antonella ad oggi non è più una ragazzina come età, ma fisicamente sembra più piccola di quella che ha realmente.

Qualche mese fa si era parlato di un matrimonio fra lei e Delle Piane, ma pare che debba passare ancora qualche tempo prima di dire sì. Il fidanzato è comunque intenzionato ad insistere.