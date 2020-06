Made In Sud, l’opinione di Fatima Trotta sul ritorno di Stefano De Martino

L’opinione di Fatima Trotta

Le risate sono assicurate con il ritorno di Made In Sud da martedì prossimo in prima serata su Rai 2. Anche quest’anno al timone della conduzione ci saranno Fatima Trotta e Stefano De Martino. Con l’intero cast regaleranno momenti piacevoli nell’Auditorium del Cptv di Napoli. Accanto ai ‘vecchi’ comici ci saranno coloro che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico con la loro simpatia.

Biagio Izzo farà da spalla ai conduttori con le sue intromissioni comiche. Inoltre saranno invitati come ospiti Lello Arena, Sal Da Vinci e da Enzo Avitabile. In questo periodo gli italiani hanno bisogno di leggerezza, dunque Stefano ha promesso che sia lui che gli altri si impegneranno per riuscire nell’impresa. Fatima ha colto l’occasione per dire cosa pensa di lui.

‘Ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso’

L’opinione di Fatima Trotta sul ritorno di Stefano non è passata inosservata, dato che è subito stata pubblicata sui social. Nelle edizioni precedenti i telespettatori hanno subito notato il buon feeling nato tra i due presentatori. Entrambi di origini partenopea e da poco noti nel mondo del piccolo schermo, sono riusciti a entrare nel cuore della gente.

Si mettono alla prova sul palco dello studio davanti a una vasta platea, in quanto riescono sempre a regalare un sorriso. Durante un’intervista Fatima ha espresso un suo pensiero sul collega e ha speso belle parole. Ha detto che l’ex ballerino di Amici è entrato in punta di piedi nel programma. Con un’indole umile si è messo alla prova fino a diventare parte della famiglia di Made In Sud.

E’ una persona che si dedica molto al lavoro, in quanto cerca di dare il meglio di sé. Purtroppo tende spesso a distrarsi perché sposta la propria attenzione su altro mentre i produttori gli spiegano cosa deve fare. Tutto sommato tutti gli vogliono bene anche per questo piccolo difetto.

La crisi con Belen

Fatima ha parlato di Stefano solo da un punto di vista professionale. Non ha detto nulla sui problemi sentimentali con la compagna Belen Rodriguez. Il web ha menzionato addirittura un tradimento di lui ai danni della bella argentina. Il pettegolezzo non è stato né confermato né smentito. Se per alcuni è una strategia per avere ulteriore popolarità, altri credono che debbano essere lasciati in pace. Del resto i panni sporchi si lavano in famiglia.