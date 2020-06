Uomini e Donne, il pensiero di Davide Basolo sulla proposta del trono

Il pensiero di Davide

Martedì 9 giungo è stata mandata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. Il pubblico di Maria De Filippi ha avuto modo di vedere le scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Entrambi hanno ricevuto un sì rispettivamente da Sonny Di Meo e Cecilia Zagarrigo e attualmente sono felicemente fidanzati. Nella puntata di lunedì 8 giugno, invece, i riflettori sono stati puntati su Giovanna Abate.

Si è presentata nello studio con uno splendido abito rosso per il momento più importante del suo percorso. E’ andata via mano nella mano con Sammy Hassan, preferendolo al ‘rivale’ Davide Basolo. Quest’ultimo è molto amato dai telespettatori, dunque con ogni probabilità potrebbe sedersi sul trono a settembre. Nelle ultime ore ha fatto una confessione ai suoi follower.

‘Se il trono mi permetterà di trovare l’amore, allora accetterò la proposta’

Il pensiero di Davide sulla proposta del trono da parte della redazione del programma ha scatenato il web. Se da un lato molti sono contenti di rivederlo prossimamente nello studio, altri hanno avuto da ridire sul suo modo di fare. In effetti si è presentato con una maschera e con il nickname dell’Alchimista perché non voleva mostrarsi agli italiani. Diceva che l’intento era far concentrare Giovanna sul contenuto e non sull’estetica.

Poi a un certo punto della conoscenza ha deciso sia di mostrare il proprio volto che di confrontarsi con Sammy e Alessandro Graziani. Quest’ultimo sostiene che abbia giocato con il mistero per aumentare la curiosità della gente. Non a caso subito dopo il due di picche ha reso nuovamente pubblico il profilo Instagram, seguito da tanti utenti social.

Il diretto interessato non ha replicato, in quanto ha detto che potrebbe diventare un tronista solo per trovare l’anima gemella. Del resto i più fortunati hanno scoperto l’amore con quest’esperienza televisiva. Basta pensare a Clarissa Marchese, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella.

‘Ti auguro la felicità che non ho potuto darti io’

Davide ha augurato il meglio a Giovanna. Tra le lacrime non ha nascosto il dispiacere del rifiuto. Non ha mai pensato di essere stato usato per far ingelosire Sammy. Tale reazione ha fatto apprezzare ancor di più la maturità e la classe che lo distinguono dalla maggior parte dei coetanei. Per questo motivo per i telespettatori merita il trono.