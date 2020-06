La confessione di Serena Enardu: ‘Non ho bisogno di fare notizia’

La confessione di Serena

Serena Enardu e Pago si sono definitivamente lasciati il mese scorso dopo un’amara scoperta di lui. In pratica è venuto a conoscenza degli incontri che ci sono stati con Alessandro Graziani. In quel periodo si vedevano, ma contemporaneamente Serena gli chiedeva una seconda possibilità. Quest’ultimo l’ha perdonata durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

Una volta spente le telecamere hanno vissuto sotto lo stesso tetto la quarantena. Purtroppo si sono detti addio e ora lei ha annunciato di essersi fidanzata con un altro. La notizia ha sconvolto gli italiani, i quali hanno iniziato a fare delle domande. Non hanno avuto una risposta per un motivo non condiviso dalla maggioranza.

‘Non ve lo presento altrimenti dite che sono una poco di buono’

La confessione di Serena ha scatenato il web perché la situazione risulta alquanto paradossale. Non ha intenzione di fare notizia stavolta. Per questo motivo non presenterà il suo nuovo fidanzato. A parer suo è troppo presto, in quanto non vuole sentirsi dire di aver subito rimpiazzato Pago.

Le cose non andavano bene da tanto tempo, ma nessuno dei due si decideva a troncare la relazione. Quando il cantautore ha letto delle conversazioni avute su WhatsApp con Alessandro, è andato via da casa di lei. Per il momento non ha intenzione di parlare, però sicuramente racconterà ogni minimo dettaglio. Serena è stufa di stare al centro del gossip, ragion per cui vuole agire diversamente. Vuole vivere la sua nuova storia d’amore lontano da occhi indiscreti.

La sua motivazione ha stupito tanti utenti social perché in effetti si è mostrata sul web dai tempi del reality delle tentazioni. Ha sempre condiviso tutto ciò che riguardava la sua vita sentimentale, dunque non risulta credibile. Probabilmente non si esporrà fino a quando Pago non tornerà all’attacco.

‘Pacifico, ma non troppo. A breve parlerò’

Se da un lato Serena ha optato per il silenzio sul nuovo fidanzato, Pago non vede l’ora che venga pubblicato il suo primo libro Vagabondo d’amore. Nel frattempo non si è più espresso sull’ennesima delusione ricevuta dall’ex compagna. Fatto sta che ne tornerà a parlare quando lo reputerà opportuno. Cosa avrà da dire a riguardo? Per scoprirlo non ci resta che attendere. Sicuramente ci saranno degli inaspettati colpi di scena.