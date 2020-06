Mara Venier come una furia a Domenica In: “L’ho detto, adesso licenziatemi pure… ironia becera”

Nel corso della puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In questi giorni, infatti, la donna è finita al centro di una polemica mediatica a causa di alcune dichiarazioni fatte da Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi.

Nello specifico, il primo aveva alluso al fatto che il programma domenicale andasse bene solo “grazie” all’ingessatura della padrona di casa, diventata ormai un must. Queste parole non sono state gradite dalla conduttrice che, alla prima occasione, si è lasciata andare ad un duro sfogo.

La stoccata di Mara a Domenica In

Verso la parte conclusiva della puntata di Domenica In, Mara Venier ha dato luogo ad u collegamento con Stefano De Martino. La presentatrice voleva congratularsi con il giovane per il grande successo ottenuto negli ultimi anni e poi gli voleva fare un in bocca al lupo per la partenza di Made in sud di martedì. Ad un certo punto, però, l’inquadratura sul ballerino si è allargata e il giovane è apparso con una finta fasciatura simile a quella della Venier. Quest’ultima, allora, è scoppiata a ridere e poi ha dato ironicamente dello “str**zo” al suo interlocutore.

Dopo la parolaccia, la conduttrice ha esortato la RAI a licenziarla, così almeno potrà rimanere a casa e riposarsi. Se questa, però, potrà sembrare già di per sé una bella frecciatina, nulla ha a che vedere con quanto avvenuto dopo poco. Successivamente, infatti, Mara ha approfittato per lanciare delle stoccate contro alcune persone che di recente hanno fatto dell’ironia becera sulle sue condizioni di salute.

La Venier fa chiarezza sul suo sfogo

Zia Mara ha detto che questa è l’ironia che gradisce da sempre, quella intelligente e priva di cattiveria. Caso completamente opposto, invece, è quello di alcune persone che ironizzano con malizia e con il mero obiettivo di ferire e colpire nel segno l’altra persona. Questo genere di satira è, per la presentatrice, davvero becera. Subito dopo lo sfogo a Domenica In, però, Mara Venier ci ha tenuto a fare una precisazione.

Nello specifico ha detto che non si stesse affatto riferendo ad Antonio Ricci di Striscia la notizia, dato che anche lì è stata presa parecchio di mira. La donna ha ammesso di non voler fare esplicitamente dei nomi, ma il pubblico da casa ha perfettamente capito a chi si stesse riferendo. Le sue parole, infatti, non possono che essere riferite a quanto detto da Ippoliti e Timperi.