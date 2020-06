Antonio Zequila su Maria Elena Boschi, “È la mia donna ideale…”

Antonio Zequila è stato, indubbiamente, uno dei protagonisti più discussi all’interno della casa del Grande Fratello VIP. L’uomo, infatti, è stato al centro delle attenzioni per diverse discussioni, per accuse con i coinquilini, per trame da finale, invidie, gelosie e, spesso e volentieri, anche per qualche parola fuori luogo. È proprio quanto accaduto nei confronti di Maria Elena Boschi, uno dei membri della Camera dei Deputati italiana.

Nelle ultime ore, però, sono arrivate parole importanti di Antonio Zequila proprio in riferimento a quanto affermato all’interno della casa sulla donna politica. A vederla dal di fuori parrebbe quasi che il bel Zequila, archiviata la delusione per il rifiuto alla sua proposta di matrimonio in diretta, ci stia provando con la bella esponente di Italia Viva. Cos’ha detto? Vediamolo.

Antonio Zequila, le scuse a Maria Elena Boschi

Antonio Zequila deve averci riflettuto un po’ e deve essere giunto alla conclusione che le sue affermazioni all’interno della casa del GF VIP 4 sulla politica andavano rettificate. Le sue dichiarazioni erano, in particolare, rivolte all’ex ministro Maria Elena Boschi. Riferendosi proprio a lei, l’uomo aveva affermato “Ci vuole uno che possa fargliela scatenare”. Inutile dire che questa frase, suscettibile di diverse interpretazioni, ha scatenato il web.

Parole forti nei confronti della politica a cui Antonio Zequila ha voluto dare una giustificazione. per farlo, l’uomo ha scelto il suo profilo Instagram dove ha tenuto a spiegare che le sue parole sono state fraintese in maniera negativa. Contrariamente a come è stato fatto, le stesse andavano recepite come parole di complimenti verso la politica italiana. Non è ben chiaro, però, in che senso questo sia possibile ed è quanto contestato dai tanti followers sul web.

“Lei incarna il mio ideale di donna”

Una volta porte le scuse alla politica e, in particolare, a Maria Elena Boschi, Antonio Zequila ha stupito tutti con una frase che nessuno mai si sarebbe aspettato. “Vorrei solo precisare” ha spiegato l’attore “che in un’intervista radiofonica, alla domanda sul mio ideale di donna, ho asserito che lei mi piace molto“. Zequila sta, quindi, facendo gli occhi dolci alla Boschi?

Le sue doti da seduttore, ormai, le conosciamo davvero tutti ma non è ben chiaro cosa pensi la diretta interessata delle ultime esternazioni di Antonio Zequila. C’è chi scommette che presto ci sarà una replica, chi pensa che le ultime affermazioni del bell’Antonio rimarranno inascoltate. Come andranno davvero le cose? Non rimane che aspettare!