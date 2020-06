Eleonora Daniele ospite di Domenica In con la piccola Carlotta (Foto)

Sono passate un paio di settimane da quando Eleonora Daniele, l’amatissima conduttrice di Storie Italiane, ha dato alla luce la sua piccola Carlotta. Proprio ieri, a Domenica In, la donna ha deciso di tornare in televisione e di presentare a tutti la figlia. E quale scelta migliore di Mara Venier? Ricordiamo, infatti, che le due donne sono molto amiche al punto che proprio la Venier sarà la madrina di Carlotta.

Le emozioni, naturalmente, non sono mancate. Eleonora Daniele e la Venier hanno toccato argomenti importanti ma hanno messo in luce, soprattutto, le prime settimane da mamma della Daniele. Un post parto un po’ più complicato del previsto dato che, alla fine, è stato scelto il parto cesareo invece del naturale. La gioia di essere genitori, però, ripaga davvero da ogni cosa.

Una nascita all’improvviso

La piccola Carlotta non ne ha voluto proprio sapere di attendere il giorno previsto per la sua nascita. Il parto, infatti, è avvenuto prima di quanto ci si aspettava al punto che Eleonora Daniele, quella mattina stessa, aveva appena terminato Storie Italiane. Dal momento in cui sono arrivati i primi sintomi a quello in cui è stato deciso di praticare un cesareo è passato davvero poco tempo. Era necessario dal momento che la bimba aveva cambiato posizione perdendo quella corretta per la nascita.

Quel giorno stesso, nel tardo pomeriggio, Eleonora Daniele ha potuto abbracciare e stringere a sé la sua piccola Carlotta che, nata nel giorno di Padre Pio, ne ricorda l’importanza portando Pia come secondo nome. “Sono molto legata a Padre Pio e non ti nego che qualche preghierina l’ho fatta proprio a lui per avere un figlio” ha raccontato da Daniele.

Eleonora Daniele e Mara Venier

Il rapporto tra Eleonora Daniele e Mara Venier è un rapporto molto bello, di una sincera amicizia e di un bene che va ben al di aà degli schermi televisivi. Una delle prime persone a chiamare la neomamma dopo il parto è stata proprio la Venier. Una “seconda mamma” che, in un momento delicato come la gravidanza, è stata accanto alla Daniele che non poteva, a causa dell’emergenza Covid-19, riabbracciare la famiglia (che si trovava a Padova).

Immancabile, difatti, una dedica speciale alla Venier. “Ti ringrazio di fare da madrina a Carlotta“ ha detto emozionata Eleonora Daniele concludendo “Conosco il tuo valore e ti dico che ti voglio bene”. Un intervento sincero e commosso che ha emozionato tutti.