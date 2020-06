Marco Liorni, pubblico di Italia Sì in studio senza mascherina. Fan sconvolti: “Avete trovato il vaccino?”. La spiegazione

Italia Sì: pubblico in studio senza mascherine e distanza fisica

Qualche giorno fa il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di vedere una puntata di Italia Sì, giorno per giorno nella quale era presente il pubblico in studio ma senza mascherina protettiva. Ovviamente i telespettatori del programma di Marco Liorni si sono riversati sui social, soprattutto su Twitter per esprimere il proprio parere negativo.

Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 è sembrato inappropriato e strano la presenza degli spettatori in studio, senza dispositivi di sicurezza e senza distanziamento fisico. Moltissimi utenti si sono domandati se gli scienziati avessero già trovato il vaccino per il Coronavirus. Ma la spiegazione di tutto l’ha data lo stesso padrone di casa della trasmissione Rai. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nello studio 3 di via Teulada a Roma.

Marco Liorni da le spiegazioni al pubblico da casa

L’episodio in questione era quello che mostrava un lanciatore di coltelli sul podio, impegnato in una sua performance con il terrorizzato saggio Mauro Coruzzi (Platinette). Ma tale performance era stata registrata mesi fa, ovvero prima che in Italia scoppiasse la pandemia da Covid-19 e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Governo emanassero il famoso Dcpm.

In poche parole si è trattata di una clip inedita visto che non era mai andata in onda prima d’ora. La spiegazione data da Marco Liorni ha tranquillizzato il pubblico di Rai Uno che inizialmente si era riversato sui social network per mostrare il proprio dissenso.

Italia Sì si doppia e gli altri impegni di Marco Liorni

Nel frattempo, Italia Sì da un paio di settimane ha una doppia collocazione nel palinsesto della prima rete Rai. Oltre al consueto appuntamento al sabato pomeriggio verso le 16:45, il programma di Marco Liorni va in onda anche tutti i giorni alle 10 fino a mezzogiorno, dopo Unomattina, prendendo il posto occupato solitamente da Storie Italiane di Eleonora Daniele che ha partorito da poco la bellissima Carlotta.

E a proposito di questo la donna è stata recentemente ospite in collegamento con Domenica In di Mara Venier. Inoltre, a fine mese il pubblico del preserale di Rai Uno vedrà Liorni alla guida (seconda consecutiva) del game show estivo Reazione a Catena. Trasmissione la quale sono già iniziate le registrazioni negli studi della Rai del capoluogo campano.