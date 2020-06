Alba Parietti, il ricordo dell’amico scomparso: non riesco a metabolizzare (FOTO)

Era un rapporto speciale quello che Alba Parietti aveva con il musicista Ezio Bosso, scomparso prematuramente lo scorso 15 maggio. La conduttrice ne aveva già parlato in passato, alludendo a qualcosa di più di un’amicizia senza però rendere esplicita la loro relazione. A distanza di un mese dalla tragica morta del musicista, la show girl ancora una volta ha voluto omaggiare e ricordare il suo amico con un commovente post sui social.

Alba Parietti e la profonda amicizia con Ezio Bossio

Come già detto in precedenza tra Alba Parietti e Enzo Bossio c’era un rapporto davvero speciale. In tanti si sono chiesti se tra di loro ci fosse stata una storia e in una recente intervista ha risposto proprio la nota modella. “Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare”

E ancora una volta, Alba Parietti durante la trasmissione Io e Te ha avuto parole di grande stima e tenerezza nei confronti del musicista affermando di non aver ancroa metabolizzato il lutto. Per me Ezio è stata una persona molto importante», ha dichiarato, esprimendo tutto il suo rammarico e dolore per la perdita. La conduttrice ha ammesso che aver conosciuto Ezio è stato uno dei regali più belli che la vita le ha donato.

Alba Parietti, continuando a parlare del suo caro amico lo ha definito un pò angelo e un pò diavolo. Non era una persona semplice ma come tutti sanno era geniale, un grande artista che ha lasciato al mondo intero un forte insegnamento e sopratutto una grande impronta. “È stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano”.

L’ultimo addio sui social della conduttrice

Oggi è un mese preciso che Ezio Bossio ci ha lasciati. Alba Parietti e tanti altri suoi amici hanno voluto mandargli un saluto esprimendo ancora una volta tutto il loro affetto e il proprio rammarico per la prematura perdita.

Con dolci parole e tanta commozione Alba Parietti ha voluto ricordarlo con un immagine in bianco e nero mentre suona il pianoforte. Accanto allo scatto una dedica che irporta le parole di Emily Dikinson: “Chi ama non conosce morte,perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità”.