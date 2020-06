Asia Argento replica alle gravi accuse di Morgan: si drogava troppo, sono scappata!

Asia Argento nelle ultime settimane è tornata sotto la luce dei riflettori. Prima le gravi accuse di Morgan nei suoi confronti, poi il ricordo del suo ex compagno suicida. Ieri sera, durante la puntata di Live Non è la D’Urso, l’attrice e regista ha voluto replicare alle gravi insinuazioni dichiarate da marco Castoldi nei suoi riguardi, accusandolo a sua volta duramente. Vediamo nei dettagli cosa ha dichiarato.

Asia Argento repliche alle accuse di Morgan

Asia Argento ha voluto rispondere su invito di Barbara D’Urso a Morgan. L’attrice senza peli sulla lingua lo ha attaccato in diretta duramente: “L’ho lasciato sto Marco, mi sono salvata. Io e mia figlia”. Il cantautore la accusata di averlo picchiato di notte mentre dormiva e di aver ricevuto dei pugni in testa. “Di notte dormo, ha precisato Asia in tv. “E’ uno che è matto. Si dovrebbe curare. Disintossicare senza telecamere. Il suo è un delirio narcisistico”.

Morgan, di recente, ha raccontato di essere ricaduto nelle dipendenze. E Asia Argento anche su questo ha espresso il suo pensiero: “Quest’uomo dovrebbe prendersi le proprie responsabilità. La prima per i suoi figli”. L’artista aveva raccontato che la sua ex le aveva rovinato la vita fino a fargli perdere oltre che la sua casa anche tanti chili”. La figlia di Dario Argento si è difesa mettendo in chiaro la sua posizione: “Soffre di deliri di onnipotenza. Quando vivevamo a Milano nella casa che pagavo io, lì ha scritto i suoi successi. Non fa un disco da quando ci siamo lasciati”.

Morgan un padre assente e senza responsabilità

Il rapporto tra Asia Argento e Morgan non è mai stato semplice. La coppia come in molti sanno ha anche una bambina, e secondo l’attrice il cantante non è mai stato presente. Secondo l’attrice, il problema principale di Marco sono le dipendenze che gli hanno rovinato la vita: si drogava troppo, questo è il vero motivo per cui ci siamo lasciati.

Asia Argento ha sempre dovuto occuparsi di tutto, della casa, della sua bambina e di tutte le spese. Ad oggi, ha voluto rispondere in modo diretto a tutte le accuse che le sono state additate dichairando che vuole mettere fine alle varie dicerie.

Oggi sono venuta qua perchè sono anni che quest’uomo si fa pubblicità a mio nome. E’ uscito il suo libro, perchè non is parla del libro? Si parla di lui e si fanno le testate dei giornali perchè dice che lo picchiato. E’ da anni che mi sfrutta, basta!