Vittorio Sgarbi non rispetta il regolamento da Barbara D’Urso e lei sbotta: “Mi hai messo a rischio” (VIDEO)

Tra i vari ospiti di ieri a Live non è la D’Urso c’era anche Vittorio Sgarbi, il quale ha avuto l’ennesimo diverbio con Barbara. La conduttrice ha esordito dicendo di non avere nessuna intenzione di litigare con il suo ospite, ma lo scontro è stato inevitabile.

Il giornalista è stato chiamato ad affrontare le cinque sfere per rispondere alle sue recenti dichiarazioni in materia di COVID-19. Il protagonista, infatti, ha sbottato in Parlamento dicendo che le mascherine non servano.

Le opinioni di Vittorio Sgarbi

Quando c’è Vittorio Sgarbi, lo scontro è sempre assicurato, pertanto, anche durante la puntata di ieri del programma di Barbara D’Urso ne sono accadute delle belle. L’ospite si è seduto al centro dello studio per confrontarsi con cinque persone in merito alle sue ultime dichiarazioni. Secondo il punto di vista del politico, il Governo ha fatto una serie di errori madornali in materia di Coronavirus. A suo avviso, infatti, andava chiusa solo la Lombardia, epicentro del problema, e non tutte le altre regioni.

Sgarbi, inoltre, ha anche ribadito di essere dell’idea che, quando si rispettano le distanze di sicurezza, non è affatto necessario indossare le mascherine. Il suo pensiero, chiaramente, si è scontrato con quello della maggior parte dei presenti, anche quello della padrona di casa. La donna, infatti, con calma e serenità, gli ha fatto capire di essere in errore in quanto ci sono medici e virologi che ribadiscono esattamente il contrario.

Barbara D’Urso allontana in suo ospite

Vittorio Sgarbi, però, non ha lasciato passare le frasi di Barbara D’Urso e si è alzato in piedi dando luogo ad uno show. L’ospite si è avvicinato a Lady Cologno, non rispettando le distanze minime di sicurezza, peraltro senza mascherina. A quel punto, allora, la D’Urso ha cominciato ad alzare i toni esortando il suo invitato ad ottemperare alle norme e a non venirle così vicino. (Clicca qui per il video)

Dopo aver mandato la pubblicità, poi, la conduttrice ha chiarito ulteriormente il concetto ed ha accusato il suo interlocutore di averla messa in pericolo per essersi avvicinato così tanto. Inutile dire che la reazione di Vittorio è stata tutt’altro che pacifica. Durante il confronto, poi, Sgarbi ha mostrato scarso interesse al dibattito, sta di fatto che ha cominciato a smanettare sul suo cellulare, ricevendo un’altra bella strigliata da parte della presentatrice.