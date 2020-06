Ivan Gonzalez beato tra le donne? Due bellissime se lo contendono (Foto)

Ivan Gonzalez ha conquistato il cuore di molte donne in Italia già dal momento in cui, qualche anno fa, ha partecipato a Uomini e Donne come tronista. L’esperienza del bel modello spagnolo si era concluso con la scelta di Sonia con la quale, però, la relazione non ha avuto vita lunga.

Oggi Ivan Gonzalez sembra più corteggiato che mai e questo vale sia sul piano professionale che su quello sentimentale. Per quanto concerne il primo, infatti, ci sarebbe un nuovo reality già iniziato mentre per il secondo sarebbero ben due le donne che se lo stanno contendendo sui social. Di chi si tratta? Vediamolo.

Ivan Gonzalez, l’uomo conteso

Ivan Gonzalez sembra aver fatto breccia nel cuore di due donne bellissime appartenenti, come lui, al mondo dello spettacolo. La prima, di cui si era avuta già qualche “avvisaglia” durante la partecipazione di Ivan al GF VIP 4, è Francesca Cipriani. La bella ex naufraga, infatti, non ha mai nascosto di subire l’incredibile fascino dello spagnolo che sembrerebbe rappresentare il suo ideale di uomo.

Accanto a lei pare essere arrivata anche Elisa De Panicis. L’ex gieffina parrebbe molto interessata ad Ivan Gonzalez di cui commenta tutti i post con complimenti e smile ammiccanti. L’ultimo commento è apparso nel post in cui lo stesso Gonzalez annunciava novità sul piano professionale. Alla sua foto ha commentato “Bello”. E Francesca Cipriani? Ovviamente non poteva mancare. La prorompente bionda ha commentato, a sua volta, con uno smile con gli occhi a cuoricino. Chi vincerà la battaglia nella conquista di Ivan?

Il successo professionale

La vita di Ivan Gonzalez va a gonfie vele non soltanto sul piano sentimentale, ma anche su quello professionale. Dopo il successo ottenuto in Italia con Uomini e Donne prima e con il Grande Fratello VIP 4 dopo, per lui si sono aperte le porte di un nuovo reality che stavolta si svolgerà proprio in Spagna. Il reality in questione è “La casa fuerte” che, comparato con i reality di casa nostra, potrebbe somigliare a “La Fattoria”.

Da giovedì Ivan Gonzalez sta partecipando con altre 6 coppie (fa coppia con Oriana Marzoli). Alcune coppie vivono in una splendida villa, altre sono accampate in giardino e dovranno, di volta in volta, sfidare le coppie in casa per conquistare il loro posto. Nella casa, inoltre, le coppie dovranno superare delle prove per accumulare denaro. Il tutto, naturalmente, sotto la supervisione del televoto che decreterà presto la coppia vincitrice.