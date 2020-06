“Dimostri da sola che donna sei”: Sonia Bruganelli nel mirino per Champagne e borse costose [FOTO]

Sonia Bruganelli di nuovo nella bufera: il motivo

Sonia Bruganelli finisce ancora al centro delle polemiche. La moglie di Paolo Bonolis è sua stretta collaboratrice dei suoi programmi, ha postato un nuovo scatto su Instagram scatenando l’ira dei cosiddetti leoni da tastiera. Non è la prima volta che accade una cosa del genere visto che la nota imprenditrice è propensa a lanciare delle privazioni suoi social network ostentando la sua ricchezza.

Quindi, dopo un periodo di tranquillità dovuta alla quarantena da Coronavirus, la donna è tornata all’attacco e di conseguenza si è presa tantissime critiche. Ma cosa è accaduto nello specifico? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La moglie di Paolo Bonolis e i suoi ultimi acquisti costosi

Qualche ora fa, attraverso il suo seguitissimo account Instagram Sonia Bruganelli ha mostrato a tutti i follower i suoi ultimi acquisti super costosi. Nello specifico, la moglie di Paolo Bonolis ha messo in evidenza due borse in pelle di un brand famoso in tutto il mondo e che hanno un costo esoso.

Ma anche una bella bottiglia di Champagne fresco pronto per essere stappato e sorseggiato in compagnia di amici e colleghi di lavoro. L’ennesima provocazione della donna non è piaciuta per niente al popolo del web che ovviamente non è rimasto a guardare. Subito dopo la pubblicazione della foto sono giunte le prime critiche. (Continua dopo il post)

Le lamentele del popolo del web

A corredo dello scatto appena descritto, Sonia Bruganelli ha scritto questa breve didascalia: “Le sinergie. Quelle belle”. Allo specchio si vede uno dei suoi collaboratori visto che la foto in questione è stata realizza nella sala riunioni della sua società SDL 2005. Ma l’iniziativa della donna non è piaciuta a nessuno e il popolo del web è insorti.

“Come fai ad ostentare continuamente la tua ricchezza? Sai che ci sono persone che non possono permettersi neanche il pane?”; “Ma voi vip spendete davvero così tanti soldi per le borse?”; “Le tue ostentazioni dimostrano la donna che sei. Ti offendi da sola, praticamente”; “Sei sempre la solita” e tanto altro ancora. Altri si sono lamentati perché le borse messe in mostra sono state realizzate con pelle si coccodrillo. In tutto questo la diretta interessata on ha proferito parola.