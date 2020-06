Incidente per Veronica Ursida, la dama di Uomini e Donne cade e mostra le ferite: “Distrutta” (FOTO)

La dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha avuto un incidente mentre era in monopattino e si è fatta parecchio male. Ieri sera, infatti, la protagonista ha mostrato alcune clip su Instagram in cui ha parlato di quanto accaduto ed ha mostrato alla community anche tutte le ferite.

Per fortuna, la dama se l’è cavata con qualche livido e escoriazione, anche se le botte sono state molto pesanti. Nelle IG Stories, la protagonista ha spiegato tutto. Vediamo cosa è accaduto.

L’incidente di Veronica Ursida

Ieri, Veronica Ursida ha trascorso la domenica pomeriggio in giro per Roma sul monopattino, ma ha avuto un incidente. Mentre si trovava a bordo dell’oggetto, un insetto le si è poggiato vicino all’occhio. Istintivamente, allora, la dama ha lasciato una mano dal manubrio per riuscire a liberarsi di quel fastidio. In un batter d’occhio, però, ha perso l’equilibrio ed è finita sull’asfalto. La dama ha ammesso che non credeva che levando una mano i risultati sarebbero stati così devastanti, eppure così è stato.

Nelle clip, la Ursida ha mostrato tutte le ferite. L’escoriazione più grande è presente sul suo gomito. Nel cadere, infatti, la donna ha urtato con questa parte del corpo a terra provocando anche una fuoriuscita di sangue. La seconda botta, invece, è stata sulla spalla, dove anche l’ è presente una bella chiazza rossa di sangue. Ultimo, ma non per importanza, è un livido sul dito. (Continua dopo le foto)

La raccomandazione della dama

Insomma, Veronica Ursida si è praticamente distrutta a causa dell’incidente. La dama si è sfogata con i fan di Instagram ed ha consigliato a chiunque si dovesse trovare ad adoperare un monopattino a non sollevare mai una mano dal manubrio. Contrariamente a quanto accade con la bici o con i motorini, infatti, su quest’aggeggio è molto più semplice perdere l’equilibrio quando il manubrio non è tenuto in modo saldo.

Ad ogni modo, dopo la disavventura, la donna è tornata a casa sua, dove si è potuta finalmente riposare. Veronica ha ammesso di avere ancora molti dolori e di essersi presa un bello spavento. A consolarla, però, dovrebbe esserci il suo nuovo compagno, Giovanni. I due hanno lasciato la trasmissione per approfondire la loro conoscenza al di fuori dello studio. Per il momento, però, i due sono molto reticenti sui social nel mostrarsi insieme.