Oroscopo 16 giugno 2020: Ariete molto profondi, Pesci vendicativi

L’Oroscopo del 16 giugno esorta i nati sotto il segno dell’Acquario ad essere un po’ più calmi e meno puntigliosi. I Pesci, invece, saranno pervasi dalla voglia di vendetta

Previsioni 16 giugno da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è in aspetto molto positivo, questo vi renderà particolarmente positivi e sicuri di voi stessi. Prestate solo attenzione a non eccedere nell’arroganza. Oggi siete proiettati a vedere la vita e le cose che vi capitano in modo più profondo. Non è escluso che molti di voi possano dare luogo anche ad un’analisi introspettiva.

Toro. Il mese di giugno è un mese molto favorevole dal punto di vista lavorativo. In amore c’è ancora qualche tensione e molti di voi potrebbero essere portati a credere che la relazione sia giunta al capolinea. Se non siete più sicuri dei sentimenti è inutile continuare a trascinarvi dietro situazioni. Prendete una decisione.

Gemelli. Attenzione al lavoro. L’Oroscopo del 16 giugno vi esorta a dedicarvi maggiormente alla vostra professione perché ultimamente potreste essere stati un po’ calanti. In amore non siate timoroso. Se qualcuno vi piace fate di tutto per riuscire nel vostro intento. Badate di più al vostro aspetto e alla vostra forma fisica.

Cancro. Il lavoro procede bene, ma dovete ponderare attentamente alcune decisioni. Ciò che in un primo momento potrebbe sembrarvi allettante potrebbe nascondere delle insidie. In amore c’è qualche incomprensione ma, allo stesso tempo, c’è una forte propensione a fare pace e a rimediare. Molto presto tornerete di buon umore.

Leone. Periodo molto positivo soprattutto per i single. C’è la possibilità di fare nuovi incontri e conoscenze interessanti. Le coppie, invece, dovrebbero fare un viaggio introspettivo per comprendere quali siano esattamente i problemi legati al rapporto. A lavoro ci sono buone opportunità in vista, ma ricordate una cosa, nessun traguardo si raggiunge senza sacrificio.

Vergine. Oggi potreste avere difficoltà a chiudere un rapporto logoro da tempo. Per quanto riguarda le storie stabili, invece, sono in arrivo delle belle novità. A lavoro tutto procede abbastanza bene, ma dovete ponderare bene le decisioni che prenderete nei prossimi giorni. Possibile chiarimento in arrivo con una persona con cui avete discusso.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi stanno attraversando una fase transitoria della vita. In amore e nel lavoro ci potrebbero essere dei cambiamenti in vista. Spesso, però, siete restii ad accettare le novità e finite per accontentarvi di quello che avete già. Le soddisfazioni arriveranno non solo per chi sa aspettare, ma anche per chi ha il coraggio di osare.

Scorpione. La Luna in opposizione al vostro segno vi rende un po’ nervosi e intolleranti. Non mancherà qualche discussione dovuta soprattutto al vostro essere iper-critici. Cercate di dosare bene questo vostro lato caratteriale e provate a mescolarlo con un po’ d’ironia. In amore tutto procede secondo i piani ma dovete essere cauti.

Sagittario. L’Oroscopo del 16 giugno preannuncia una giornata all’insegna delle valutazioni. In amore potreste arrivare a prendere una decisione importante. In famiglia, invece, le vostre idee potrebbero scontrarsi con quelle di qualche altro membro. Siate meno intransigenti e aprite i vostri orizzonti anche ad opinioni diverse dalla vostra.

Capricorno. La vostra preoccupazione principale, al momento, è il lavoro. Siete completamente assorbiti dalla vostra professione e questo potrebbe far risentire un po’ il vostro rapporto di coppia. Non trascurate il partner e cercate di ritagliare parte della vostra giornata per fare qualcosa insieme alla persona che amate.

Acquario. Il consiglio per la giornata odierna è quello di mantenere la calma. La vita, oggi, potrebbe porvi dinanzi delle situazioni particolarmente frustranti e stressanti. Il modo migliore per affrontare tutto è mantenere la calma e lasciarvi scivolare le cose addosso. Non appigliatevi su tutto e siate meno puntigliosi.

Pesci. Se fino a questo momento siete stati vittime, adesso sentite il bisogno di trasformarvi in carnefici. In amore qualcuno di ha fatto soffrire e questo è il momento giusto per vendicarsi. Prima di farlo, però, badate bene ad una cosa: la vendetta servirà a cambiare qualcosa nella vostra vita oppure è solo una forma di sfogo?