DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 17 giugno 2020: Sanem cade in piscina

Sesto appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni della punta di mercoledì 17 giugno 2020 di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che la madre di Sanem sarà occupata con i pettegolezzi del vicinato. La ragazza, invece, non sopporterà più di essere chiamata “l’altra” da Deren.

In questo modo anche tutti gli altri colleghi di lavoro non usano il suo vero nome. A quel punto la protagonista della soap opera turca deciderà di scrivere un cartello con su scritto: “sono sono l’altra, sono Sanem” e se lo apprenderà al collo. Una decisione che divertirà moltissimo dal suo datore di lavoro Can e che deciderà di appoggiarla.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Sanem confida ad Ayhan il piano del perfido Emre

Nel frattempo Ayhan riuscirà ad ottenere un prestito dal fratello per aprire un sito internet per aiutare le persone ad essere più sicure di sé. Subito dopo recluterà il suo primo cliente che si chiama Muzzafer. Sanem, intanto, svelerà alla sua amica del cuore di essere stata assunta da Emre per agire contro Can.

Ma quest’ultima la metterà in guardia dicendole che non è da lei commettere dei gesti del genere. Mentre Can ed Emre parlano tra loro di amore e di famiglia. Il secondo continuerà a cercare di convincere il consanguineo a parlare con la loro madre ma il fratello maggiore, furioso con lei per qualcosa, non ne vorrà sapere. Cosa è successo tra i due?

Samen cade in piscina, poi vede Can togliersi i vestiti

Gli spoiler del sesto appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che nell’azienda di famiglia arriverà la notizia che il progetto “Albatros” è riuscito a vincere la campagna. Per questo motivo tutti i dipendenti si recheranno nell’abitazione di Divit per un barbecue. Durante il party, la protagonista Sanem cadrà accidentalmente in piscina e, con lo scopo di asciugarsi per rendersi presentabile alla festa, si ritroverà in camera di Can.

La ragazza si troverà davanti il fotografo intento a cambiarsi gli abiti. Di nuovo i due si trovano in una situazione ambigua e molto imbarazzante. Cosa accadrà tra i due ragazzi? Per scoprirlo bisogna attendere la messa in onda dell’ottava puntata in onda giovedì 18 giugno 2020.