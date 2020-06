Carlo Pietropoli si racconta sui social: come è arrivato a Uomini e Donne, il percorso e i progetti con Cecilia

L’ex tronista ha risposto a qualche domanda svelando alcune curiosità. Ecco che cosa ha detto sui social

Uomini e Donne: Carlo e Cecilia, amore a gonfie vele

Abbiamo conosciuto Carlo Pietropoli a Uomini e Donne quando è diventato un tronista a gennaio. Il suo percorso non è stato semplice. Dopo le prime puntate in cui doveva ambientarsi, ha litigato con opinionisti e corteggiatrici e il pubblico ha iniziato a criticarlo. Poi, però, il percorso con Cecilia è andato verso la giusta direzione portandolo a fare la sua scelta nonostante la pandemia.

Ad oggi, Carlo e Cecilia sono molto felici insieme e sorpresi di essere così affiatati. Il giorno della scelta erano imbarazzati, poi senza telecamere è andato tutto benissimo. Hanno trovato in poco tempo un equilibrio e una sintonia che li ha resi molto sereni. C’è anche da dire che noi abbiamo visto la scelta la seconda settimana di giugno, ma in realtà Carlo aveva scelto Cecilia il 30 aprile.

Confessioni sui social

Carlo ha deciso di rispondere ad alcune domande su Instagram con l’apposita applicazione. Ovviamente i fan si sono sbizzarriti e l’ex tronista non si è sottratto dal rivelare qualche curiosità sul suo conto. Ad esempio: come è arrivato a Uomini e Donne? Aveva compilato l’iscrizione per gioco, poi era stato chiamato ma per lavoro non si era presentato e ha lasciato perdere. Poco tempo dopo un amico l’ha riscritto e questa volta è andato avanti.

Nel percorso è consapevole di non essere arrivato come voleva al pubblico a casa. In realtà lui è sempre stato se stesso, ma alcune dinamiche che si sono create in studio non gli hanno permesso di dire quello che voleva. Se tornasse indietro qualcosa la cambierebbe, “farebbe più casino”, ma è molto contento per com’è andata.

Il Coronavirus ha cambiato un po’ le cose, sia per la scelta, sia per la sua vita privata. Avrebbe voluto aprire un locale. Ad ogni modo, Carlo sta pensando di riprendere con il calcio perchè è sempre stata la sua vita e gli è mancato molto in questi mesi.

I progetti con Cecilia

Nel frattempo con Cecilia sta andando tutto bene. Si separeranno per un po’ di giorni, ma hanno deciso di trascorrere luglio e agosto insieme in una casa a Jesolo, presa per le vacanze. Dopo questa esperienza, come avevano già spiegato a Uomini e Donne Magazine, dovranno capire come gestire la lontananza.