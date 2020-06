Chiara Ferragni e Fedez: ” Irrispettosi, il paese è schifato”

Chiara Ferragni e Fedez, parla un ristoratore “Non rispettano il lavoro altrui”

Chiara Ferragni e Fedez hanno commesso un errore che potrebbe aver dato un duro colpo alla loro notorietà. I due ragazzi sono tanto amati dai follower che li giudicano simpaticissimi, alla mano, semplici nonostante tutto.

La storia che stiamo per raccontare, è accaduta proprio qualche ora fa e potrebbe far cambiare idea a tutti. I due ragazzi, insieme al piccolo Leone erano in giro per le Cinque Terre. Hanno scelto di fare un giro in barca, così dopo essersi fermati qualcuno che lavora per loro è sceso dalla barca per andare a prenotare il ristorante dove avrebbero scelto di mangiare.

Ovviamente il ristoratore ed il suo team hanno subito iniziato a preparare e sistemare la sala per poterli ospitare. Poi improvvisamente li hanno visti andare via. Il proprietario ci è rimasto male, spiegando poi che il periodo è già strano e brutto di per sé, a causa del coronavirus hanno perso tantissimo, stanno affrontando una situazione davvero molto difficile, preparare per poi buttare via tutto perché la Ferragni e Fedez cambiano improvvisamente idea è davvero snervante. Soprattutto se lo fanno senza informare nessuno.

Chiara Ferragni e Fedez ecco perché sono andati via

Chiara Ferragni e Fedez sono andati via improvvisamente senza avvisare nessuno a causa di un gruppo di ragazzini che li aspettava. Non volevano incontrarli, non volevano farsi vedere, non avevano tempo da perdere, così hanno deciso di scappare. Al ristoratore però questo non interessa perché hanno già perso tantissimo e la ristorazione sta affrontando parecchi problemi.

Si cerca di rialzarsi, ovviamente ospitare la Ferragni e Fedez sarebbe stato un bell’inizio, ma le cose sono andate anche peggio. L’uomo non parla per questione di soldi, ma per rispetto. Proprio due personaggi noti si sarebbero dovuti comportare in maniera proprio rispettosa, invece si sono comportati come nessuno, nemmeno le persone comuni fanno.

Il paese ha reagito male, non li vuole più vedere nei dintorni

Dopo aver saputo cosa i due hanno fatto, il paese ha detto di essere schifato, di essere rimasto senza parole. Nessuno li vuole più vedere in giro. Deianira Marzano ha anche affermato che una persona che abita sul posto le ha scritto di non volerli più vedere in giro perché il paese è schifato a causa del loro comportamento.

La loro economia non ha bisogno di due persone così povere d’animo e irrispettose. Qualora dovessero decidere di tornare, probabilmente non verranno accolte più allo stesso modo.