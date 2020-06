Antonella Elia, shopping con il fidanzato, ma un dettaglio colpisce tutti

Antonella Elia in giro senza mascherina

Antonella Elia il suo fidanzato Pietro Dalle Piane sono stati visti in giro per Roma, intenti a fare shopping. La cosa che però ha lasciato tutti senza parole è che Antonella Elia non indossava la mascherina. Era sabato pomeriggio, l’ex valletta in occasione del suo onomastico ha scelto di fare una bella passeggiata tra Via del Corso e Piazza Parlamento, insieme a lui.

Lui aveva la mascherina, mentre lei no. Qualcuno ha ipotizzato potesse essere una dimenticanza momentanea. Qualcun altro scrive invece che forse l’ha indossata avvicinandosi ad altra gente. Molti lo fanno evitando di portarla quando si è da soli.

Antonella Elia scappa alla vista del paparazzo

Antonella Elia una volta incontrato il paparazzo Rino Barillari che è riuscito a rubare qualche foto alla coppia sorprendendoli mano nella mano, lei assolutamente contro le leggi, è scappata via. I due hanno invertito il senso di marcia e sono entrati in una stradina laterale. Ma perché?

Vederli in giro significa che le cose tra i due sono ritornate ad andare benissimo, ricordiamo che durante la partecipazione alla Grande Fratello diversi scoop hanno portato a galla una scappatella di Pietro. Non sappiamo se effettivamente si trattasse di una storia vera. Intanto sono uscite le foto, ma per il carattere di Antonella Elia probabilmente non si trattava di verità, perché raramente la Elia perdona.

La coppia parteciperà a Temptation Island vip?

Nel frattempo iniziano a venire fuori le prime notizie che riguardano le anticipazioni di Temptation Island e secondo alcune voci di corridoio Pietro e Antonella potrebbero essere due protagonisti. La coppia avrebbe imfatti deciso di mettere ancora una volta alla prova il loro amore, per vedere se è realmente amore o si tratta di una storiella destinata a finire. Qualora dovesse essere vero che Pietro più volte ha tradito Antonella, il reality darà prova a tutti.

Intanto il braccio destro di Maria De Filippi Raffaella Mennoia ha già finito di compilare la lista dei partecipanti al reality, non sono ancora venuti fuori i nomi ufficiali, ma il loro circola in rete da tantissimo tempo e non è mai stato negato. Nessuno ha dato conferma, così come nessuno ha smentito.

Il motivo deve esserci. Il reality è quasi pronto per iniziare, Raffaella ha affermato di aver finito di compilare i moduli per partire per la Sardegna, quindi mancherà pochissimo. La messa in onda arriverà a luglio, ma non servirà aspettare così tanto perché i nomi verranno rilasciati tra pochissimi giorni.