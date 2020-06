Grande Fratello Vip e Ballando con le Stelle: Alfonso Signorini e Milly Carlucci si contendono una vip

I due conduttori stanno corteggiando una personalità molto nota per poterla avere nel proprio programma. Ecco tutti i dettagli

Grande Fratello Vip e Ballando con le Stelle: vip contesa

Il Grande Fratello Vip e Ballando con le Stelle torneranno a settembre. Alfonso Signorini è al lavoro per mettere insieme il cast che si preannuncia essere straordinario, mentre Milly Carlucci era già pronta ad andare in onda a marzo ma il programma è stato rinviato per ovvi motivi.

Tuttavia, anche se il cast di Ballando con le Stelle è stato chiuso mesi fa, adesso spunta una vip che è corteggiata sia dal programma della Carlucci, sia da Signorini per il GF Vip. Di chi si tratta? Di Alessandra Mussolini. A lanciare l’indiscrezione TvBlog. Il sito ha parlato di un provino a cast concluso per Ballando e di un corteggiamento per la quinta edizione del GF Vip. (Continua dopo la foto)

Ebbene, visto che i due programmi andranno in onda nello stesso periodo, se la notizia fosse vera, l’ex parlamentare dovrebbe fare una scelta. Che cosa deciderà? Dove la vedreste meglio? Nel frattempo vi ricordiamo che, prima che il reality fosse rimandato, Alessandra Mussolini aveva sostenuto un provino anche per L’Isola dei Famosi.

Le ultime novità del GF Vip

La quarta edizione si è conclusa lo scorso aprile e Mediaset ha deciso di rinnovare immediatamente il reality per una quinta edizione. Alfonso Signorini, che sarà affiancato ancora una volta da Pupo, tornerà in autunno con un cast stellare. Lo stesso conduttore ha ammesso che quest’anno sarà ancora più bello e più ricco dell’anno precedente.

Due vip famosissimi hanno già accettato, mentre è già trapelata la notizia della prima concorrente ufficiale. Si tratta di Elisabetta Gregoraci. Nel frattempo ci sono solo voci e indiscrezioni su chi potrebbe varcare la porta rossa. Quello che è certo è che molti personaggi del cinema e della musica si sono rivolti ad Alfonso Signorini alla ricerca di un’opportunità.

Dopo le difficoltà legate alla quarta edizione sembrava una scelta azzardata quella di tornare in tv a distanza di così pochi mesi. Invece, sono già più di 40 i vip che hanno fatto il colloquio con la produzione, esclusi i giovani, categoria un po’ difficile da trattare dal momento che molti non vengono considerati vip anche se ormai noti.