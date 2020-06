Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si separano, lei: “Quando te ne vai?” I motivi (FOTO)

Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo stanno serenamente vivendo la loro storia lontano dalle telecamere. Stando a quanto trapelato dai social, il principale strumento di comunicazione di tutti i personaggi pubblici, l’ex tronista si è trasferito a casa della zia Zaga,

I due sono molto attivi sui social e si stanno divertendo a mostrare stralci di vita quotidiana. Tra i vari contenuti, però, non sono mancati anche i piccoli screzi. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La separazione tra Carlo e Cecilia

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo non si sono mai separati dal momento della scelta. Nel corso della giornata di ieri, però, sono trapelate delle novità. La coppia, infatti, pare si separerà a breve e non è ancora noto per quanto tempo. A fare maggiormente chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Carlo. Il ragazzo, infatti, attraverso le Instagram Stories ha rivelato di avere degli impegni nella sua città natale dai quali non può esimersi. Si tratta di questioni lavorative e di riunioni a cui deve necessariamente partecipare.

Questo, dunque, lo porterà ad allontanarsi dalla Zagarrigo forse per settimane. Ad ogni modo, la ragazza sembra non aver preso in modo negativo l’allontanamento da Carlo. La protagonista, infatti, è sempre stata abituata ad essere single. In una precedente IG Stories si era sfogata con i fan dicendo di non essere abituata alla vita di coppia e ad avere un’altra persona in casa sempre tra i piedi. (Continua dopo la foto)

I lati nascosti di Pietropoli e la Zagarrigo

Una piccola pausa, dunque, non può che giovare all’integrità del loro rapporto. Tra i vari contenuti presenti sui social, infatti, è spuntato anche un video in cui l’ex corteggiatrice esorta il suo compagno ad andare via quanto prima. Naturalmente si tratta di un contenuto ironico, che comunque ha divertito molto i fan. Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo stanno avendo l’opportunità di conoscersi in modo più approfondito e questo sta portando alla luce aspetti nascosti dei loro caratteri.

Carlo, ad esempio, sta mostrando il lato più dolce e genuino di sé, mettendo da parte quell’aria da uomo duro e scontroso. La Zagarrigo, invece, sta dando conferma di essere una ragazza spigliata e solare ma, al contempo, sta mostrando la sua scarsa propensione nel cimentarsi in attività culinarie. In uno degli ultimi video, infatti, è riuscita a bruciare anche una frittata.