Il giovane Montalbano, puntata 22 giugno 2020: ”Ferito a morte”

Il giovane Montalbano torna su Rai 1 con la puntata ”Ferito a morte” il 22 giugno 2020 a partire dalle ore 21.25. La serie Tv, nonostante sia trasmessa in replica, sta ottenendo ottimi successi in termini di ascolto. Merito delle trame avvincenti e della personalità di Salvo, sempre pronto a tenere con il fiato sospeso i telespettatori.

Nella prossima puntata de Il giovane Montalbano, Salvo dovrà indagare sull’omicidio di un usuraio. Salvo capirà che l’uomo ha molti segreti di nascondere nel suo passato e che il movente potrebbe essere di natura passionale. Nel frattempo, il commissario dovrà risolvere anche una spinosa questione personale.

Il giovane Montalbano in onda il 22 giugno 2020 su Rai 1

L’amata serie Tv poliziesca torna in replica il 22 giugno su Rai 1 in prima serata. Questa volta, il commissario è chiamato ad indagare sulla morte misteriosa di un usuraio. Si tratta ovviamente di un assassinio. Si scoprirà che la vittima, oltre ad avere parecchi nemici, ha spezzato il cuore ad una donna. Pertanto, la pista che seguirà Salvo sarà di natura passionale. Nella puntata de Il giovane Montalbano del 22 giugno inoltre, Livia andrà a conoscere suo padre.

Nel prossimo episodio in replica della serie Tv Il giovane Montalbano, Livia sarà soddisfatta di avere fatto un passo avanti ma si scontrerà con il carattere chiuso di Salvo che, non andando d’accordo con il padre, non accetterà il fatto che Livia si sia avvicinata a lui. Nonostante ciò, la ragazza non si arrenderà e farà di tutto per creare un’atmosfera più serena. Grazie alla sua pazienza, Livia riuscirà a capire come mai Salvo e il padre non siano in sintonia.

Salvo si apre con Livia

La trama del prossimo episodio de Il giovane Montalbano prosegue con un piccolo passo avanti tra Salvo e suo padre, grazie all’intervento di Livia. Il commissario si confiderà con lei, raccontandole il reale motivo che lo ha spinto ad allontanarsi dal genitore. Livia verrà così a sapere come mai Salvo soffre così tanto a causa del rapporto sofferto con suo padre. Nel frattempo, il commissario farà la conoscenza di Giuseppe, il figlio di Carmine Fazio, ora pronto a lasciare il servizio ed andare in pensione.

Giuseppe è meticoloso e attento ai dettagli e colpisce Il giovane Montalbano, contento di fare la sua conoscenza. Intanto, proseguono le indagini sulla morte dell’usuraio e come sempre, per arrivare alla verità si dovrà scavare nel passato tormentato delle vittime. Ricordiamo che la serie Tv, trasmessa in replica su Rai 1, termina lunedì 6 luglio 2020.