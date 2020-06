Raffaella Mennoia preoccupa i fan: “Oggi non sarei qui” (FOTO)

Raffaella Mennoia, il post triste ed angosciante

Raffaella Mennoia ha pubblicato una foto in cui si vede lei con un cerotto alla gola, ovviamente i fan si sono preoccupati, ma si tratta di una foto di qualche anno fa. A rendere tristi è il fatto che siamo abituati a vederla invincibile e forte più che mai, andare contro tutti coloro che vogliono la visibilità, la pretendono, cercando di prendere in giro il più possibile la redazione ed il programma. Lei in tutti i modi, scova anche gli attori più bravi, per poi mandarli via.

Proprio per questo suo atteggiamento in anni di lavoro a Uomini e Donne è riuscita a farsi odiare dai più, che non nascondono di avercela con lei. Sembra essere una dura, ma nella giornata di ieri ha abbassato le armi mostrandosi per quella che è, una donna fragile. La giornata di ieri le ha ricordato qualcosa di molto brutto, che ha fatto parte della sua vita e che fa ne fa parte tutt’ora. Si tratta di un brutto intervento che le ha lasciato segni più che fisici, emotivi. Un periodo tanto brutto che ha tenuto per sé, ma che adesso ha scelto di condividere. (Continua dopo la foto)

Raffaella Mennoia, un intervento fondamentale per la sua vita

Raffaella Mennoia si mostra in tutta la sua bellezza anche dopo un intervento tanto delicato, in foto ha un cerotto alla gola che copre una ferita dopo la tiroidectomia alla quale si è sottoposta un paio di anni fa. La donna racconta di avere subito tantissimo e ancora adesso non può dire di avere vinto e di aver finito. È stato un intervento fondamentale, senza quello oggi non sarebbe qui.

Dice che è stata incredibilmente dura, ma ce l’ha fatta. La vita l’ha messa contro qualcosa che non pensava ma così è stato. Ha avuto modo di verificare quanto sia forte ed invincibile. Ovviamente l’intervento ha avuto numerose conseguenze, riprendersi è stato molto difficile, ma ha avuto al suo fianco la famiglia che fortunatamente non l’ha mai lasciata da sola.

I follower e la redazione, la sua seconda famiglia

A starle vicino anche la redazione che dopo anni di collaborazione, è diventata la seconda famiglia. Attraverso questa foto, Raffaella ha dato modo di farsi conoscere anche un po’ più a fondo, chiunque di lei ha un opinione molto superficiale, effettivamente in pochi la conoscono per quella che è.

I fan tra alti e bassi hanno dimostrato di volerle bene, dopo la pubblicazione della foto, tutti sono saltati in aria. La donna è abituata a ricevere attacchi, quindi leggere i commenti di coloro che solitamente le scrivono le peggio cose le avrà fatto piacere.