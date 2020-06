Elettra Lamborghini ai fans “Questo è il mio più grande segreto..”

Elettra Lamborghini è sempre stata molto attiva sui social dove ama condividere gioie e dolori con i propri fans. Proprio nelle ultime ore, la cantante bolognese ha svelato ai propri followers quello che lei stesso ha definito il suo più grande segreto. Si tratta, in breve, di una sorta di problema fisico che le causerebbe diversi disagi quando mangia.

A quanto pare, infatti, ogni volta che si siede a tavola per mangiare, Elettra Lamborghini si trova ad avere a che fare con un fastidioso ed imbarazzante problema. Ogni volta che mastica il cibo, infatti, la sua mandibola emette uno strano rumore. La cantante dovrebbe operarsi ma anche annunciato di aver rifiutato, almeno per il momento, di farlo.

Elettra Lamborghini, problema molto comune

Elettra Lamborghini ha svelato ai fans “Sono una ruminante”. Affermazione che agli inizi può aver fatto sorridere per poi comprendere che dietro questa frase c’è tutto il disagio per un problema fisico. La nipote del fondatore della nota casa automobilistica, infatti, ha confessato di avere un problema non indifferente che le causa molto imbarazzo specie quando è a cena con amici o parenti.

“Ragazzi questo è il mio più grande segreto” ha confessato Elettra Lamborghini per poi proseguire “quando mastico faccio rumore, io ho provato a toglierlo ma non c’è maniera. Sentite qua!”. Ad un certo punto si sente un rumore sordo che suona come un “tac, tac” e che si verifica ogni qualvolta la ragazza apre e chiude la bocca per masticare qualcosa.

Nessuna intenzione di andare sotto i ferri

Elettra Lamborghini ha spiegato il suo problema come meglio ha potuto. Problema che riguarda l’articolazione della mandibola e che, a quanto pare, riguarda molte più persone di quanto si possa immaginare. “È terribile e molesto” ha detto “sembra dolorosissimo ma io non sento nulla fortunatamente”.

Poi prosegue “Ho fatto tirare via tutti i denti del giudizio ma niente” sperando che fosse un problema legato a questi denti. “Ho provato anche altre robe” confessa la cantante. “Dovrei operarmi alla mandibola, ma non c’è la certezza che vada via quindi ho detto ‘no grazie’. In pratica sono una ruminante”.

Elettra Lamborghini, quindi, non ha alcuna intenzione di sottoporsi ad un intervento chirurgico che, a quanto pare, potrebbe non essere del tutto risolutivo. Per adesso, pare, convivrà con questo disturbo. E poi, la gioia del matrimonio è ormai vicina per cui c’è ben altro a cui pensare per il momento!