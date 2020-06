Elena Santarelli si vendica di Rita Dalla Chiesa, l’affondo dopo le mascherine: “Riaprono le balere e…”

Elena Santarelli e la battuta a Rita Dalla Chiesa

Da lunedì 15 giugno 2020 il decreto del Governo, in vista della Fase 3 prevede l’apertura di cinema, teatri e la possibilità di fare dei mini concerti all’aperto. Mentre per le discoteche e sale da ballo bisogna pazientare un altro bel po’. Infatti quest’ultimi apriranno i battenti a partire dal 14 luglio prossimo ma non in tutte le Regioni d’Italia, alcune di esse ad esempio, hanno anticipato l’apertura.

Per tale ragione Elena Santarelli nel primo appuntamento settimanale di Italia Sì, giorno per giorno ha fatto una battuta pungente alla collega Rita Dalla Chiesa: “Dai Rita che ora riaprono anche le balere”. Capendo il tono ironico della soubrette laziale la giornalista di Casoria si è fatta una risate. In tanto, invece, hanno pensato che la moglie di Corradi si è vendicata per l’attacco ricevuto giorni fa per le mascherine personalizzate.

Scaramucce tra le due sagge di Italia Sì?

Nella puntata di lunedì 15 giugno 2020 i telespettatori di Rai Uno hanno assistito ad un divertente botta e risposta tra due saggi di Italia Sì, giorno per giorno. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli. Foxy John, voce di Ballando con le Stelle stava stilando la classifica settimanale e a tale proposito la modella ed attrice di Latina ha ricordato che molto presto verranno riaperte le sale da ballo.

Ma non è finita qui, infatti la ragazza con tono ironico si è rivolta all’ex conduttrice di Forum dicendole che finalmente potrà sfogarsi un po’ e ballare sulle note di brani che alzano l’umore. La replica della giornalista napoletana non è tardata ad arrivare, con un sorriso sarcastico, la donna ha chiesto alla collega: “Ma perché devo andare in balera? Vado in discoteca, scusa eh”.

Mauro Coruzzi prende le difese di Rita Dalla Chiesa

Nel botta e risposta tra Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa è intervenuto un altro saggio di Italia Sì, giorno per giorno. Stiamo parlando di Mauro Coruzzi che ha preso le difese della giornalista campana sulla vicenda della riapertura delle balere e discoteche. Ovviamente l’intervento dello speaker radiofonico, come l’intera vicenda, è stato del tutto ironico.

“Capisci la quarantenne, ma come si permette?”, ha affermato Platinette rivolgendosi alla moglie di Bernardo Corradi. A quel punto quest’ultima si è difesa spiegando di aver detto balere e non discoteche per una semplice ragione che Rita è stata inviata straordinaria in una balera per il programma l’anno precedente.