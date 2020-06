Al Bano Carrisi nel caos, Maurizio Costanzo prende le sue difese: “Non voleva offendere nessuno…”

Al Bano al centro delle polemiche

Qualche giorno fa Al Bano ha fatto delle dichiarazioni che hanno scatenato una serie di polemiche nei suoi confronti. Il Maestro Carrisi parlando con un giornalista ha spiegato di trovarsi in difficoltà perché ha molte uscite economiche e poche entrate, se non solo la sua pensione da 1400.

Infatti, causa emergenza Covid-19 il cantautore salentino non può realizzare concerti e le sue attività a Cellino San Marco sono praticamente ferme. Le affermazioni su quanto prende al mese di pensione hanno provocato delle lamentele da parte del popolo.

A prendere le difese dell’ex marito di Romina Power ci ha pensato Maurizio Costanzo, attraverso la sua rubrica sul magazine DiPiù Tv. Il marito di Maria De Filippi ha affermato che il professionista pugliese non aveva intenzione di offendere nessuno. L’81enne ha detto anche che ci sono molti pensionati in grosse difficoltà, così come lavoratori in cassa integrazione o che hanno perso l’occupazione.

Maurizio Costanzo difende il Maestro Carrisi

Intervenuto nella sua storica rubrica su DiPiù Tv, Maurizio Costanzo ha detto che conosce benissimo Al Bano e le umili origini. Le dichiarazioni fatte sulla sua pensione da 1470 euro, per il giornalista romano il Maestro Carrisi voleva solamente denunciare una situazione poco florida che sta vivendo a Cellino San Marco.

Ricordiamo che il professionista non è soltanto un cantautore conosciuto in tutto il mondo, ma anche un imprenditore in quanto possiede un albergo e un’impresa agricola. “La chiusura totale dei mesi scorsi ha creato danni anche a queste sue attività dove lavorano diverse persone”, ha detto il giornalista capitolino. Inoltre lo stop a concerti ha reso la situazione ancora più insostenibile: “Insomma, potrà pure avere risorse accumulate, ma se non men entrano di nuove, il tesoretto finisce”.

Gianfranco Vissani e la battuta su Al Bano

Negli ultimi giorni Al Bano è finito anche nel mirino di Gianfranco Vissani. Il noto chef e conduttore televisivo ha voluto ironizzare sulle ultime dichiarazioni fatte dal Maestro Carrisi. In quell’occasione il cantautore ha detto di avere di una pensione pari a poco più di 1400 euro al mese e avendo dei soldi da parte può tirare per circa un anno.

Come ha riportato il sito Il Fatto Quotidiano, il cuoco riferendosi all’ex marito di Romina Power ha detto: “Soltanto? Io ne prendo 3.500, ma ho lavorato 40 anni in Rai, ho scaricato tanto. E sono anche giornalista”.