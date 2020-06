Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen Rodriguez: “Spero mi comprendano”

Stefano De Martino non vuole parlare della sua vita privata

A quanto pare la relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta al capolinea. Si è ripetuta la stessa cosa accaduta circa quattro anni fa. I due da qualche mese sono in crisi fino alla separazione avvenuta prima della partenza del ballerino alle volte di Napoli.

Il professionista è impegnato con la nuova edizione di Made in Sud, avvio previsto lunedì 16 giugno in prime time su Rai Due, mentre la soubrette argentina è in vacanza col figlio Santiago e la sua famiglia.

Qualche ora fa il danzatore partenopeo è stato raggiunto da un giornalista del portale Leggo a cui ha rilasciato una lunga intervista. De Martino ha affermato di essere consapevole del fatto che finora la sua vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spera tanto che le persone comprendano e lo perdonano se ora preferisce che quella parte rimanga privata. In poche parole Stefano non ha fatto un passo indietro alle dichiarazioni fatte giorni fa.

Il ballerino festeggia dieci anni di carriera

Dopo un periodo di tensione e discussioni avute con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è pronto a sorridere grazie alla conduzione di Made in Sud. Il programma comico di Rai Due doveva andare in onda lo scorso marzo ma causa emergenza sanitaria da Covid-19 è stato rinviato. La trasmissione verrà trasmessa ogni lunedì sera per sei settimane consecutive e al fianco del ballerino napoletano ci sarà di nuovo Fatima Trotta. Inoltre il danzatore ha raggiunto un grande obbiettivo, ovvero i suoi primi dieci anni di carriera sul piccolo schermo.

Ricordiamo che il suo esordio è avvenuto ad Amici di Maria De Filippi prima come allievo, poi come ballerino professionista e infine presentatore del daytime. Intervistato da Leggo, il padre di Santiago parlando del futuro ha detto: “Nulla è successo per caso perché è quello che ho cercato. Io mi sento costantemente esordiente perché ogni anno mi trovo a fare qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe proporre le mie idee, un buon conduttore credo debba prendere parte alla scrittura”.

Stefano De Martino e le nuove pergole per Made in Sud

Intervistato dal portale Leggo, parlando della conduzione di Made in Sud, Stefano de Martino ha detto la sua sui cambiamenti adottati per via della pandemia da Coronavirus. Sarà un’edizione diversa dalle precedenti perché il protocollo da seguire è particolare. “Ma siamo belli carichi: è un momento tanto strano quanto importante e per noi è motivo di orgoglio che l’azienda ci abbia scelto”, ha concluso l’ex di belen Rodriguez.