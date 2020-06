Grande Fratello Vip: dopo Elisabetta Gregoraci, svelato il secondo vip che entrerà nella Casa

Dopo l’annuncio di Elisabetta Gregoraci come prima concorrente, ecco spuntare il secondo nome

Grande Fratello Vip: spunta il secondo vip

Ovviamente dalle fonti ufficiali, ovvero dal sito e dalle pagine social del Grande Fratello Vip, tutto tace per il momento. Sicuramente è ancora troppo presto, ma il portale TvBlog sembra essere davvero certo delle notizie che sta dando in questi ultimi giorni. Così è stato per l’annuncio che la prima concorrente ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip è Elisabetta Gregoraci.

Adesso, a distanza di qualche giorno, spunta il nome di un secondo vip. TvBlog si dice certo della partecipazione di Flavia Vento. Dopo alcune difficoltà nel convincerla, pare che la soubrette abbia già firmato il contratto. (Continua dopo la foto)

Flavia Vento è nota soprattutto nel mondo del trash social per la sua stravaganza e le sue affermazioni, non sempre corrette. Tuttavia, ha lavorato in televisione in spot pubblicitari e in programmi come Libero e Stracult. Inoltre, ha partecipato ad alcuni reality: La Fattoria nel 2004 e per ben due volte è stata una naufraga de L’Isola dei Famosi, nel 2008 e nel 2012. Che cosa ne pensate? Vorreste vederla nella Casa più spiata d’Italia?

Le prime indiscrezioni

Alfonso Signorini non ha fatto nemmeno in tempo a concludere la quarta edizione a inizio aprile che Mediaset stava già pensando di confermare immediatamente la quinta edizione. Infatti, il reality tornerà a settembre con Signorini e Pupo confermati e con un doppio appuntamento settimanale, formula vincente a quanto pare. Il conduttore sta lavorando con la produzione per mettere insieme un cast davvero speciale che sia migliore rispetto a quello della quarta edizione.

Alfonso sta cercando la seconda opinionista e delle personalità davvero famose. Non ha faticato in questo perchè, come ammesso da lui stesso, in questo periodo di emergenza Coronavirus molti attori e cantanti si sono ritrovati senza lavoro e per questo si sono candidati ad entrare nella Casa. Quindi c’è da aspettarsi un’edizione molto particolare.

Oltre ad aver fatto i colloqui con oltre 40 vip tra attori, cantanti e veri famosi, che hanno detto di fidarsi di Alfonso e della sua linea di conduzione, tra poco la produzione prenderà in considerazione i più giovani. Questo significa che sarà valutato anche chi proviene da Uomini e Donne, gli influencer, categoria vista con una certa diffidenza ma che ha una fan base molto forte sui social.