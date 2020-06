Elisa Isoardi piange a La prova del cuoco, Lippi sbotta: “E’ bella dentro, me ne fotto di quello che si scrive”

La prova del cuoco chiude: Elisa Isoardi lo ufficializza

Da qualche settimane sul web e le riviste di pettegolezzi hanno dato per certo la notizia della chiusura de La prova del cuoco. Dopo vari rumors finalmente è arrivata l’ufficiosità e a darla è stata la stessa Elisa Isoardi. Lo storico programma culinario fondato nel 2000 chiude definitivamente i battenti. Nella puntata di lunedì 15 giugno la professionista piemontese ha avuto ospite, in collegamento, la madre Irma con la quale ha un meraviglioso rapporto.

Parlando con lei la donna ha confidato che il cooking show non tornerà più nella prossima stagione televisiva. Inoltre, durante il confronto col genitore l’ex fiamma di Matteo Salvini si è lasciata andare ad un pianto. A quel punto ha preso la parola Claudio Lippi che in modo duro e inaspettato ha espresso un dolce pensiero per la collega.

Elisa Isoardi in lacrime per la madre

Elisa Isoardi era impegnata a preparare la torta matta avendo la madre in collegamento da un paesino in provincia di Cuneo. Durante la chiacchierata tra madre e figlia, quest’ultima ha confessato che venerdì 26 giugno 2020 andrà in onda l’ultima puntata de La prova del cuoco, ma non stagionale ma definitiva. “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo? Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…”, ha ammesso la professionista piemontese.

Ovviamente la madre della Isoardi è moto preoccupata mentre lei di meno affermando che sta facendo il lavoro più bello del mondo. L’ex di Matteo Salvini è rimasta con gli occhi lucidi per l’intero blocco ma poi è scoppiata a piangere appena la regia ha mandato in onda una clip contenti le immagini del suo paese d’origine, Colletto di Castelamgno.

Claudio Lippi difende Elisa Isoardi

Dopo questa parentesi Claudio Lippi ha voluto dire la sua sull’intera vicenda. Il co-conduttore de La prova del cuoco ha voluto spendere delle parole al miele per la collega. Il cantante non la stima solo dal punto di vista professionale ma soprattutto umano.

“La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, ma questa è la verità che io sento di dire”, ha affermato l’uomo che giorni fa è stato intervistato a Io e Te nonostante il forte mal di testa.