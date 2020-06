Una Vita, spoiler 16 giugno 2020: Eduardo picchia Lucia

Di seguito le anticipazioni della puntata di Una Vita in onda martedì 16 giugno 2020. Nell’episodio in onda su Canale 5 alle 14.10, Lucia sarà in seri guai. La donna capirà che la sua esistenza cambierà per sempre dopo aver ricevuto una terribile notizia in ospedale. Proprio quando lei e Telmo sembravano essere felici, ecco che il destino giocherà loro un macabro scherzo.

Nel frattempo, Genoveva e Samuel continueranno a tremare per la presenza di Ariza. L’uomo, mandato da Cristobal, ha tutta l’intenzione di rovinare la vita alla Salmeron. L’Alday non riuscirà a salvare la sua famiglia, sebbene si metta alle dipendenze del sicario. Come se non bastasse, nessuno dei vicini sembrerà intenzionato ad aiutare la sfortunata coppia.

Una Vita, anticipazioni 16 giugno 2020

Nella puntata di domani di Una Vita, Lucia dovrà fare i conti con la furia di Eduardo. L’uomo scoprirà che lei e Telmo sono amanti e che hanno passato la notte insieme. Furibondo, non solo aggredirà verbalmente la moglie, ma la picchierà anche. La Alvarado avrà un altro malore, più intenso di quello avvertito in compagnia di Telmo. A quel punto, verrà portata all’ospedale.

Il Torralba crederà che il malore della moglie sia dovuto alle percosse e pertanto non si preoccuperà più di tanto. Purtroppo, le anticipazioni di Una Vita ci dicono che non sarà così. Il medico capirà che la giovane paziente soffre molto e la sottoporrà ad accurati esami. Intanto, Telmo verrà a sapere che Lucia è stata ricoverata.

La diagnosi di Lucia

Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata in onda domani, martedì 16 giugno 2020 su Canale 5, Lucia riceverà una brutta notizia dal medico. Sola nella sua stanza d’ospedale, apprenderà che il malore accusato è dovuto ad una grave patologia cardiaca. Purtroppo, non c’è più niente da fare. Il dottore dirà chiaramente alla Alvarado che le rimangono pochi mesi di vita.

Lucia non avrà intenzione di dire a Telmo la verità, certa che soffrirebbe troppo. Preferirà tacere tutto anche al marito Eduardo e, nel frattempo, penserà ad organizzare le cose quando non ci sarò più, soprattutto per il piccolo Mateo. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Lucia si vorrà godere gli ultimi giorni che le rimangono in compagnia dell’amato Telmo, al quale chiederà di portare con sé loro figlio. La prima a scoprire la verità sarà Ursula, che ancora una volta accetterà di aiutare Lucia. Intanto, Ariza progetterà la sua vendetta finale contro Samuel, ancora ignaro del suo destino.