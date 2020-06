Uomini e Donne, Carlo e Cecilia fanno una sorpresa ai fan: gaffe in diretta della Mennoia (VIDEO)

Da un po’ di giorni Raffaella Mennoia stava annunciando una piccola sorpresa che la redazione di Uomini e Donne aveva organizzato per i suoi fan. Pochissimi minuti fa, sul profilo Instagram ufficiale del programma è, finalmente, stato svelato l’arcano.

La sorpresa in questione, in realtà, non era altro che una diretta con Cecilia e Carlo. I fan sono rimasti un po’ delusi, dato che si aspettavano qualcosa in più. Ad ogni modo, durante il collegamento non sono mancati momenti esilaranti, come qualche gaffe.

La gaffe di Raffaella durante la diretta su Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne ha organizzato una sorpresa per i fan del programma in cui hanno fatto parte Carlo e Cecilia. I due ragazzi si sono collegati in diretta con Raffaella Mennoia ed hanno risposto ad un po’ di domande dei fan. Entrambi hanno detto di essere molto felici, ma non hanno potuto fare a meno di lanciarsi qualche frecciatina. Pietropoli si è trasferito a casa della compagna per un po’ di tempo, anche se a breve dovrà tornare a casa sua per svolgere delle faccende.

La Zagarrigo, dal canto suo, ha ironizzato sulla vita di coppia accusando il suo compagno di non aiutarla minimamente nelle faccende domestiche. Ad un certo punto del collegamento, però, la Mennoia ha fatto una piccola gaffe. La donna ha chiesto a Carlo come sta vivendo questa storia considerando che non si sia mai innamorato prima. A quel punto, però, è calato il gelo e l’ex tronista ha fatto capire che, in realtà, gli era già successo di amare un’altra persona.

Momenti divertenti durante la sorpresa ai fan

A quel punto, allora, Raffaella si è scusata e poi ha provato a sdrammatizzare chiedendo ai due di cimentarsi in un giochino. Entrambi avrebbero dovuto guardare l’altra persona negli occhi e dire qualcosa di carino. Nessuno dei due, però, è riuscito a proferire parola in modo serio, dato che non appena si incrociavano con lo sguardo scoppiavano a ridere. Successivamente, poi, la fanciulla ha mostrato a catasta di panni che ha da stirare a “causa” della presenza di Carlo.

Nella parte conclusiva della diretta, i due piccioncini hanno speso qualche parola per ringraziare tutta la redazione del programma e, soprattutto, la caporedattrice. Specie Cecilia ci ha tenuto a mostrare la sua gratitudine per essere sempre stata accolta e supportata nei suoi vari percorsi.