Uomini e Donne: Veronica e Giovanni insieme dopo il programma, la coppia fa sul serio?

Nonostante Giovanni non volesse continuare la frequentazione con Veronica, la coppia continua a stare insieme. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Veronica e Giovanni insieme?

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, nel trono misto over e classico, avevamo visto al centro studio Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. La coppia ha fatto molto discutere in questi mesi perchè, nonostante il continuo contatto telefonico nel periodo di restrizioni e di pausa del programma, quando si sono ritrovati negli studi erano molto frenati entrambi. Tuttavia, sia uno che l’altra dichiaravano un grande interesse.

Gianni Sperti li ha criticati molto per questo: allora perchè non erano pronti ad uscire dal programma insieme? Sia Veronica che Giovanni avevano dei dubbi. Gli scontri e i chiarimenti sono andati avanti per qualche settimana fino a quando Giovanni ha preso la decisione di abbandonare il programma, ma da solo. Non voleva illudere Veronica. Lei però ha deciso di seguirlo perchè aveva ed ha un grande interesse nei suoi confronti.

Ebbene, nonostante le premesse non fossero positive per la coppia, sembra che ci sia stata una svolta. Infatti, Veronica aveva dichiarato al magazine della trasmissione che avrebbe fatto di tutto per stare con Giovanni, ma dalle parole è passata ai fatti. La coppia è stata vista insieme e anche la dama ha pubblicato una foto con lui.

Veronica e Giovanni: la coppia fa sul serio?

Dunque, nonostante i dubbi di Giovanni, nonostante il non voler uscire dal programma insieme a Veronica per non illuderla, sembra che la loro frequentazione stia andando avanti e anche molto bene. Infatti, da Il Vicolo delle News una lettrice ha mandato delle foto in cui i protagonisti di Uomini e Donne sono mano nella mano nella città di Giovanni. (Continua dopo la foto)

Non solo, ma dalle Instagram Stories di Veronica è spuntata una foto in cui si vede un braccio con un tatuaggio molto particolare. Non ci sono dubbi che quel braccio sia proprio di Giovanni. In sottofondo Vivimi, la canzone di Laura Pausini. (Continua dopo il post)

Insomma, sembra che alla fine Veronica sia riuscita a convincere Giovanni a darle fiducia e ad andare avanti nella frequentazione. Che cosa ne pensate? Lontano dalle telecamere e dalle critiche riusciranno a far decollare questa storia o pensate che non ci sia un futuro per loro come coppia?