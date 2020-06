Beautiful anticipazioni 16 giugno 2020: Hope e Thomas insieme

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 16 giugno 2020 su Canale 5 alle 13.40 rivelano che Liam sarà distrutto per la decisione di Hope di lasciarlo in via definitiva. Sia lui che Steffy hanno provato a convincerla a cambiare idea, ma non c’è stato nulla da fare. Hope è decisa a passare la sua vita con Thomas per fare da mamma a Douglas.

Stando alle anticipazioni della puntata di domani di Beautiful inoltre, Wyatt e Flo saranno felici di aver passato la notte insieme. Ormai per il giovane Spencer Sally è un lontano ricordo ed è pronto a lanciarsi nella sua nuova storia d’amore. Flo invece non sarà del tutto serena, visto che avrà molti sensi di colpa per quanto riguarda le bugie dette ad Hope riguardo la piccola Beth.

Beautiful, spoiler 16 giugno 2020

Stando alle anticipazioni di Beautiful di domani, la serata romantica di Wyatt e Flo sarà bellissima, ma non perfetta. La Fulton scoprirà che Hope ha lasciato Liam. La ragazza capirà che è anche colpa sua se è arrivata a questa drastica decisione e si sentirà in colpa. Wyatt capirà che c’è qualcosa che non va, ma Flo non proferirà parola, certa che il fidanzato la lascerebbe se solo venisse a sapere della drammatica verità su Beth.

Nel frattempo, Hope proverà a convincersi di aver fatto la scelta giusta. Nonostante ami ancora Liam, l’unico uomo della sua vita, non può rimanere indifferente al dolore del piccolo Douglas, che tanto si è affezionato a lei e che ormai tratta come una mamma. Inoltre, la sua vicinanza le ha fatto dimenticare per un po’ il dolore per la perdita di Beth.

Wyatt inizia a sospettare di Flo

Continuando con le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale 5 domani, martedì 16 giugno 2020, Flo si sentirà male al pensiero di essere la responsabile della rottura tra Hope Liam. Improvvisamente cambierà umore e diventerà nervosa, tanto che Wyatt si insospettirà e le chiederà che cosa stia accadendo. La Fulton proverà a rassicurarlo, dicendogli di essere molto dispiaciuta per la cugina e di volerla proteggere.

Infine, nell’episodio di martedì 16 giugno di Beautiful, Hope e Thomas saranno insieme accanto a Douglas. Il Forrester sarà certo che con il tempo Hope possa dimenticare Liam, ma non sarà così. Anche dopo averla baciata, la stilista gli ribadirà di non amarlo e che nella sua vita c’è spazio solo per Liam: se ha accettato la sua proposta, è solo per il bene di Douglas.